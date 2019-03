Ilustrační FOTO - Pixabay

Britský chaos pokračuje

Někteří britští konzervativci odmítají podpořit brexitovou dohodu bez ohledu na to, že premiérka Theresa Mayová ve středu výměnou za její schválení parlamentem nabídla svou rezignaci.

Její příslib zvláště podle zastánců rázné odluky od Evropské unie nic nemění na nepřijatelnosti dohody jako takové. Jeden z možných kandidátů na budoucího lídra konzervativců Boris Johnson podle listu Evening Standard označil dohodu za mrtvou.

»Nebudu pro ni (dohodu) hlasovat, ani kdybych měl u hlavy pušku,« řekl BBC místopředseda euroskeptické skupiny ERC Mark Francois, podle něhož je dohoda stále stejně špatná.

Podobně se vyjádřil i další člen této parlamentní skupiny Andrew Bridgen, podle kterého by měla premiérka »odejít a vzít dohodu s sebou«. Bridgen odhadl, že proti dohodě bude při eventuálním hlasování okolo 20 konzervativců a všech deset poslanců severoirské strany DUP, což bude po dvou drtivých porážkách znamenat další jasné odmítnutí.

Britská Dolní sněmovna ve středu odmítla všech osm alternativních poslaneckých návrhů, jak postupovat při odchodu z EU. Návrh, podle něhož by Británie setrvala v celní unii s evropskými zeměmi, nicméně neprošel jen o osm hlasů a získal více hlasů, než premiérčina brexitová dohoda před dvěma týdny. Při opakovaném hlasování by podle některých poslanců návrh měl slušnou šanci na přijetí. Uvažuje se o něm, pokud by Mayová vzdala úsilí o přijetí brexitové dohody.

V souvislosti s brexitem ve středu poslanci schválili pouze opatření, které mění v britském zákonu datum odchodu z EU. To se z původního 29. března posunulo na 12. duben, popřípadě 22. květen, pokud by Dolní sněmovna tento týden připravenou brexitovou dohodu napotřetí přijala.

(čtk)