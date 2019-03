Ilustrační FOTO - Pixabay

Myslíte, že alkohol je metla lidstva?

Nemyslím si, to samé by se v tomto případě mohlo tvrdit o dnešních »kvalitních« potravinách. Ty navíc zabíjejí na rozdíl od alkoholu mnohdy nic netušící lidi. Alkohol beru jako spíše relax po práci s kamarády. Pokud se to přežene, tak dokonce totální »restart«. Samozřejmě, nic se nemá přehánět, tak piju v malých dávkách libovolné množství.

Jiří Simandl, obchodní zástupce

Pokud mne paměť neklame, tak si nepamatuju civilizaci, která by byla zametena právě kvůli alkoholu. Právě naopak si matně vzpomínám, že jistý meziválečný americký experiment zákazu tohoto »koštěte« přinesl opačný účinek, než bylo očekáváno. Alkohol není metla lidstva. Je to metla jednotlivců, kde nejhůř dopadnou ti, co sami neumí »zametat«.

Tomáš Bartoš, technik kvality

Myslím, že alkohol je důvodem, že tady ještě lidstvo je, a asi i já. Takže tím pádem ano. A radši mne nezkoušejte, jinak budu vaše metla…

Jana Cirkovská, technoložka

To je opravdu přísloví, které se velmi často používá. Ale já mám takový dojem, že metel lidstva je daleko více. Další metlou lidstva jsou například drogy, ale další metlou lidstva může být i špatná nálada mezi lidmi, pesimismus. Zcela určitě alkohol v přiměřeném množství konzumovaný úměrně nemůže být metlou lidstva. Ba naopak může lidstvu prospívat. Jsou o tom i vědecké práce. Každodenní přiměřená konzumace alkoholu je tou nejlepší prevencí srdečně-cévních onemocnění.

Radim Uzel, gynekolog, sexuolog a regionální politik

Alkohol je metla lidstva, proto lidé pijí, ať je čím zametat... Tak vážně, alkohol ničí někomu život. Člověk by si měl uvědomit, že je to látka návyková. Pokud to člověk nepřehání, je to v pohodě. Když se ale stane, že začne být na alkoholu závislý, je to problém, který ničí daného člověka, ale i celé rodiny, okolí... Takže metla lidstva je alkohol, pokud tomu člověk podlehne.

David Stibor, dělník ve fabrice

Alkohol je metla lidstva hlavně pro nezodpovědné lidi. Ti zodpovědní se napijí, ale znají svou míru a tu v žádném případě a za žádných okolností nepřekročí. V podstatě to není alkohol, kdo je špatný, je to zase jen a jen člověk.

Vladimír Kott, OSVČ

Alkohol konzumovaný v rozumném množství tělu rozhodně neuškodí. Víno je dokonce doporučováno jako prevence některých onemocnění. Výroba piva je zase jedním z českých kulturních atributů. S alkoholem je to ale jako s ohněm. Je to dobrý sluha, ale zlý pán.

Petra Prokšanová, marketingová specialistka

Každá droga postupně likviduje lidstvo a alkohol není žádnou výjimkou. Z tohoto úhlu pohledu nevidím rozdíl mezi alkoholem a třeba marihuanou.

Roman Roun, marketingový specialista

Já si vůbec nemyslím, že je alkohol metlou lidstva. Určitě ne. Záleží přece na každém, jak dokáže s alkoholem naložit. Jisté ale je, že je alkohol skvělé palivo.

Alex, striptér

Alkohol je nejen metla. Alkohol je i dobrý uvolňovač napětí, v malém množství lék, ve větším rozpouštědlo. Rozpouští stud, únavu, později zábrany, morálku, oblečení, při pravidelném požívání rozpouští práci, rodinu, kamarády, rozum… Jen problémy, ty nerozpustí nikdy. I když se mnozí hodně snaží.

Jana Hejdová, personalistka

Připravili Martin KALOUS a Roman BLAŠKO