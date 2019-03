Hulvátov

Když dva dělají totéž, není to totéž. Zatímco někteří poslanci jsou za své výroky popotahováni v médiích i na zasedání mandátového a imunitního výboru Sněmovny, v Senátu jsou vysmátí. Senátor Pavel Fischer, prezidentský kandidát, který se prezentoval na veřejnosti dosud velmi uhlazeně jako »slušňák«, si na Twitteru pustil pusu na špacír a označil účastníky slavnostního shromáždění pražské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu k 80. výročí nacistické okupace za prasata. Ano, čtete dobře, prasata.

»Akce svazu Vodičkových bojovníků k výročí okupace 1938 ukazuje, že BIS mířila přesně,« napsal na Twitteru. Povšimněte si, že senátor si plete roky 1938 a 1939.

Fischer pokračoval: »Antisemitské a rusofilní kecy nemají na výročí co dělat. Navíc ta prasata zneužila památku naší země za přítomnosti čestné stráže.« Že jste o těchto Fischerových tweetech vůbec neslyšeli? Nedivte se, mainstream si totiž »své« provinilce chrání a nemá zájem na jejich skandalizaci.

Vzápětí zareagovalo předsednictvo ČSBS. »To co si dovolil Pavel Fischer, senátor Senátu Parlamentu České republiky, s tváří nevinného člověka (jakou měl i Josef Mengele nebo Stephan Rojko), když nazval 'prasaty' a 'antisemity' bojovníky proti nacismu z 2. světové války, kteří se zúčastnili vzpomínkového večera k 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem – to je vrchol arogance moci! Tato slova jsou jen malou částí výpisu z dopisů, které docházejí na ústředí ČSBS od bývalých (dnes už 90letých) bojovníků proti nacismu a vězňů německých nacistických věznic, káznic a koncentračních táborů.« Jeden z ostrých dopisů napsal Jiří Jaroš Nickelli, potomek nacisty perzekvovaných, jenž Fischera označil za veřejného nepřítele. »Pan senátor v našem Kocourkovu nastolil Hulvátov.«

Popožene někdo senátora Fischera k tomu, aby se za svůj neskutečně drzý a necitlivý výrok omluvil? Jistě, vystavil si tím svou vizitku. Pamatujme si to, zvlášť pokud se bude zase za pár let ucházet o Pražský hrad. Pak mu to připomeňme.

Monika HOŘENÍ