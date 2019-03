Ilustrační FOTO - Pixabay

Jihoafrická republika – země dinosaurů

Nad jihoafrickou stepí sotva začíná vycházet slunce, které ozařuje skupinu vědců s batohy na zádech. Ta zvolna a obtížně postupuje po svahu, aby z kamene dostala zkamenělinu plaza vyhynulého před 200 miliony lety. Ještě několik metrů a hle: uprostřed sutin leží dva obrovské bloky kamene, které skrývají tajemství strašlivého předka dnešních krokodýlů, píše agentura AFP.

Jeho pozůstatky začal odhalovat již před třemi lety profesor Jonah Choiniere se svým týmem z Witwatersrandské univerzity v Johannesburgu. Jejich cesta dnes vede na farmu v Rosendalu uprostřed Jihoafrické republiky, kde mezi antilopami a skotem zebu všechno začalo. »V roce 2015 tu objevil jeden z mých studentů kosti, které vyčuhovaly ze země,« říká americký paleontolog, jemuž se košile prosáklá potem lepí na tělo. »Uvolnili jsme je a donesli jsme je do laboratoře. Pak jsme si uvědomili, že jde o kyčel zcela neznámého druhu. O tři roky později jsme se sem vrátili, abychom vyjmuli ze země zbytek tohoto zvířete,« dodává. Byla to obtížná operace. Kámen, v němž byly uvězněny zkameněliny, byl pečlivě obalen jemnou ochrannou přikrývkou ze sádry. Nejméně pět hodin sušení, několik dobře mířených ran sekáčkem, tři páry rukou a blok se uvolnil, aniž se rozbil…

Jako zubařina

V univerzitní laboratoři téměř 300 kilometrů daleko byl svěřen zkušeným rukám Wilfreda Bilankuluho. »Moje práce spočívá v tom, že z bloku dostanu ven zkamenělinu. Odstraním ochranu, která ji kryje, a pomalu uvolňuji kámen s pomocí zubařských nástrojů,« vysvětluje. To představuje osm až dvanáct měsíců práce a nejméně tak dlouho je pak zkamenělina zkoumána, porovnávána a popisována. »Je to pro nás dobrý nález. Příliš jsme nevěděli, co tam najdeme. Mohu říci, že to překonalo naše očekávání,« mne si ruce Jonah Choiniere. Rick Tolchard, student paleontologie, je rovněž nadšen. Ví, že se ocitl tváří v tvář neuvěřitelnému předkovi rodiny krokodýlů, kteří dnes žijí v mrtvých ramenech afrických řek. »Před 250 až 200 miliony let byla tato zvířata dominantními masožravci. Byli nalezeni po celém světě, ne však v Jihoafrické republice,« říká.

Krokodýlí »praotec« na zadních

»Někteří se museli, jak si představuji, podobat kříženci mezi krokodýlem a lvem. Velký čtvernožec s masivními čelistmi. Ten, kterého jsme objevili, chodil po dvou nohou a musel vypadat spíše jako dinosaurus,« uvádí Tolchard. V posledních letech se JAR prosadila jako oblíbený terén pro lovce dinosaurů. Jen hodinu cesty od farmy Heelbo odhalili Jonah Choiniere a jeho tým zkameněliny dalšího druhu dinosaura, dosud rovněž neznámého, z doby před 200 miliony let. Tento býložravý kolos o 12 tunách a výšce čtyř metrů obrátil vzhůru nohama genealogický strom vyhynulých monster. Mohl být dobře prvním z obrů, bratrancem sauropodů vážících 60 tun, kteří vládli na Zemi o 100 milionů let později a zcela nedávno zajistili úspěch Jurského parku Stevena Spielberga.

Mezi triasem a jurou

Podle expertů je jih afrického kontinentu ideálním místem pro studium přechodu mezi triasem a jurou, kdy masově vyhynuly některé druhy, jak se to ostatně ve vývoji naší planety dělo. »Více než dvě třetiny JAR skrývají zkameněliny. Málo tady prší, a tak některé regiony podléhají rychle erozi a zkameněliny snadno vystupují na povrch,« vysvětluje Jonah Choiniere. »Pokaždé, když tu kopeme, máme dobrou naději, že narazíme na něco nového. Je to země dinosaurů. Moji studenti i já budeme mít stále co odhalovat,« dodává s nadšením podle ČTK.

