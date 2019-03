Skomírající studenti ke klimatickým změnám

Statisíce studentů vyšly 15. března po celé Zemi ze tříd s požadavkem, aby naši političtí předáci podnikli konkrétní kroky k řešení smrtelné hrozby klimatických změn. Mají samozřejmě pravdu, že celé generace jejich předků, od tzv. mileniálů po prarodiče generace narozené po 2. světové válce, nedokázaly naplnit svou povinnost, spočívající v zachování snesitelné budoucnosti naší stále lidnatější, znečištěnější a ohroženější planety.

A ačkoli to je smutné konstatování, jde o nepopiratelnou pravdu a hanebné provinění, jež by měly způsobit, že každý z těch »starších« bude dlouho a tvrdě přemýšlet o tom, zda dělají svět pro naše mladé lepším či horším.

Krademe dětem budoucnost

Hnutí, charakterizované různými identifikátory jako Fridays4future, Schoolstrike4climate či Climatestrike (pátky pro budoucnost, školní stávka za klima či klimatická stávka), je rozsáhlé a roste. Protesty mladých, jimž se ve tváři zračí neobyvatelná budoucnost, jsou teď masivní, ale byly inspirované 16letou Švédkou Gretou Thunbergovou, nominovanou díky tomu na Nobelovu cenu míru. Thunbergová totiž skvěle pronesla na konferenci OSN o klimatu v Polsku: »Říkáte, že nade vše milujete své děti, a přece jim přímo před očima kradete jejich budoucnost.«

Greta Thunbergová. FOTO - wikipedia commons

Nikdy nebylo vyřčeno nic pravdivějšího. Stačí se podívat, proti čemu se naši mladí postavili. Tady ve Spojených státech, druhém největším producentovi skleníkových plynů na světě, máme prezidenta, který nejen že nevěří 97 % světových vědců, kteří potvrzují člověkem zaviněnou klimatickou změnu, ale požaduje dokonce, abychom uplatňovali »energetickou nadvládu« vrtáním, hydraulickým štěpením, čerpáním a spalováním více fosilních paliv než kterýkoli jiný národ na planetě!

Našim občanům se po celá desetiletí říkalo, že je nezbytné všemi způsoby těžit fosilní paliva, protože naše národní bezpečnost závisí na »energetické nezávislosti« na zahraničních zdrojích. Bylo to odporně falešné tenkrát a je to falešné i teď. Kdybychom byli vydali zlomek toho, co šlo na subvencování výroby fosilních paliv, na obnovitelné zdroje, měli bychom skutečnou národní bezpečnost s nezávislou distribuovanou energií ze solárních panelů, přílivových generátorů a větrných elektráren. Místo toho máme obrovské uhelné elektrárny, zapojené do rozsáhlých elektrických rozvodných sítí, které jsou náchylné k výpadkům a zničení i těmi nejprimitivnějšími prostředky, o jejich zranitelnosti důmyslnými útoky na pomocné počítačové systémy ani nemluvě.

Blouznící Trump

Navzdory skutečnosti, že to víme, podívejte se na poslední návrh rozpočtu blouznícího prezidenta Trumpa. Kdo dostane zvýšené výdaje? Armáda. Trump si zjevně myslí, že víc než dvě miliardy dolarů pro tzv. obranný průmysl nestačí - navzdory tomu, že to znamená šokujících 1,4 milionu USD za minutu…

Trumpův rozpočet zatím osekává financování obnovitelných a ekologických programů. Tento přístup strkání hlavy do písku před budoucností je opatrný k nárůstu znečištění a s ním souvisejícím úmrtím a onemocněním populace v době, kdy je rozpočet (americké) Agentury na ochranu prostředí ořezán o obrovských 30 %. A tady v Montaně se naši zákonodárci i nadále snaží zachovat colstripské zastaralé a znečišťující uhelné elektrárny.

Vymést darebáky

Mladí lidé jsou právem rozhořčení. Ale je už čas i pro ty, kteří již mají mládí za sebou, aby se k nim přidali s požadavkem na proklimatické konání našich tzv. předáků. A kdyby nás nepřestali krmit stejnými výmluvami, připomenout jim, že volby roku 2020 klepou na dveře a my můžeme našim dětem, vnoučatům i překrásné modré planetě, jíž nazýváme domovem, učinit velké dobrodiní, když ty darebáky pošleme … no, vždyť víte, kam.

George OCHENSKI, 20. března 2019 pro server missoulian.com

Překlad Vladimír SEDLÁČEK