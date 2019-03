Ilustrační FOTO - Pixabay

Dejte šanci květinám, ovoci i zelenině

A dělejte to tak jako naše zkušené maminky a babičky. S jarem se i »šetřílkové« čas od času - tak říkajíc - pochlapí a přinesou domů kytici. Nebo jen malou kytičku. Sobě, manželce či partnerce pro radost. Řeč bude i o ovoci a zelenině, ale zprvu jen o květinách.

Jak rostlinám prodloužit život? Pravděpodobně jen nemnozí z nás mají šanci uříznout květiny v časném ránu, kdy obsahuje ještě hodně vody, či v pozdním večeru kdy v sobě mají všechny látky, které v nich a pro ně v průběhu dne »vyrobily« listy. Pokud tu možnost máte, použijte ostrý nůž nebo ostré nůžky, řez udělejte co nejdelší a hladký. Před umístěním květin do vázy jej zopakujte, neboť řezná plocha po několika minutkách zaschne. Pokud potřebujete rostliny někam přepravit, nechte je hned po uříznutí nasát asi půl hodiny vodu, nejlépe v chladnější místnosti. Konce stonků pak zabalte do navlhčeného ubrousku, vložte je do igelitového sáčku a celou kytici zabalte do papíru. Věnujte pozornost i váze, nejen jejímu tvaru a kráse, ale i čistotě. Ideální jsou vázy skleněné, které se dobře čistí. Babičky to věděly a ví.

I voda je důležitá. Zkušené babičky ví, že nejlepší je vychladlá převařená voda, nebo voda několik hodin odstátá. Neměla by být studená, ale tak říkajíc - vlahá. Nejzkušenější z nich pak přidaly do vody pár kapek kyseliny citronové, aby voda zůstala čistá. Dnes to mají snazší. Za »kačku« či za dvě si koupí sáček s výživou, která po rozpuštění ve vodě výrazně život řezaným květinám prodlouží. A navíc - nevystavovaly a nevystavují květiny slunci, vyšší teplotě, ba ani průvanu. I s vodou ve váze šetřily. Stonky by měly být ve vodě ponořeny maximálně do deseticentimetrové výšky.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Do vázy nedávejte dohromady různě staré květiny - uvadající a čerstvé růže k sobě rozhodně nepatří. Jinak lze kombinovat všechny druhy květin, dejte ale pozor na narcis. Ten vypouští agresivní látky, které neprospívají ostatním rostlinám. Nechte ho proto na pár hodin samostatně odstát ve vodě, poté ho můžete bez problémů přidat k ostatním. I to babičky věděly a ví. Možná i proto zbavovaly stonek listů, které by jinak zůstaly ve vodě a rozkládaly se v ní. Dělejte to stejně.

Květiny a ovoce se nemají v lásce. Jsou-li pospolu, podobně jako to vídáme na obrazech, brzy květiny odkvetou. Stačí jedno, dvě či tři jablka položená jen tak, »pro krásu«, v blízkosti květin na stole. To platí nejen o květinách řezaných, ale i tzv. hrnkových. I jejich květy opadají dříve, než bychom si přáli.

A také zelenina se »hádá« s ovocem. Babičky dobře věděly, že nelze uskladňovat ovoce a zeleninu jak nás napadne. Některé druhy se spolu špatně snášejí. Tak například - brambory a zelenina by neměly být skladovány společně s ovocem. Jablka totiž snadno načichnou, navíc brambory v blízkosti ovoce brzy vyklíčí, protože jablka uvolňují ethylen, který zrychluje proces zrání. Pojďme však ještě dál – babičky věděly a ví, že mrkev, pokud je uložena v blízkosti rajčat, hořkne, cibule pak poblíž rajčat ztrácí svůj typický říz. Nepříznivě působí rajčata i na chuť kořene petržele, kapusty, okurky, což ostatně platí i o jablcích.

Pokud si na chatách a chalupách pěstujete vlastní cibuli, pak ji podobně, jako naše babičky, svazujte do »copů« a zavěste ji do chladné, tmavé místnosti, ne tedy tak, jak často vidíme – na sluníčko. Cibule teplem vysychá! Víte to?

Pokud pěstujete česnek (to však umí a mohou jen nemnozí z nás), tak víte jak na jeho uskladnění. Dobrý česnek v hyper a super obchodech nekoupíte, ale na některých trzích, sem tam ano. Ale dejte pozor na to, zda jde opravdu o český či moravský česnek. I trhovci mnohdy za větší »peníz« prodávají česnek levně nakoupený z dovozu. Při nakupování dejte přednost česneku, který má od paličky delší stonek. Pokud ho pak za stonek zavěsíte, vydrží vám mnohem déle a nescvrkne se. Ano, ano, babičky to věděly… Inu, jsou a byly moudré. Ale ani jejich zkušenosti nám dobrý česnek koupit nepomohou.

(jan)