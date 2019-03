Olmo Omerzu

Všechno bude. Film roku má šest lvů

Chlapecká roadmovie Všechno bude režiséra slovinského původu Olmo Omerzua opanovala 26. ročník filmových a televizních cen Český lev 2018 v pražském Rudolfinu. Film získal šest Českých lvů včetně ceny za nejlepší film, nejlepší režii, scénář i herecké výkony Elišky Křenkové a Jana Františka Uhera ve vedlejších rolích. Historický politický thriller Toman Ondřeje Trojana, který měl rekordních 13 nominací, nakonec nezískal ani jedinou skleněnou lví sošku.

»Nedělal jsem to jako film, který by byl v nějaké škatulce artu nebo mainstreamu. Ve všech filmech, které dělám, nejsem omezen díky producentovi Jiřímu Konečnému komerční stránkou, nemám nad sebou žádný tlak, a tak dělám filmy, jak nejlépe umím,« řekl Omerzu. »Chtěl jsem se dostat hodně blízko k postavám ze scénáře Petra Pýchy, charaktery herců Tomáše Mrvika a Jana Františka Uhera byly strašně fascinující už na zkouškách. Trochu jsme se potýkali s tím, že je to film s dětskými protagonisty, ale není to úplně snímek pro třináctiletého diváka, takže nebylo snadné ho propagovat,« dodal.

Petr Wajsar

Úspěch v podobě čtyř Českých lvů slavil snímek Hastrman, filmový debut herce a hudebníka Ondřeje Havelky na motivy stejnojmenného románu úspěšného spisovatele Miloše Urbana. Českého lva pro snímek získal herec Karel Dobrý za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli, Diviš Marek za kameru, Petr Wajsar za hudbu a Eva Kotková za kostýmy.

»Konkurence byla velká. Mě se líbila hlavně hudba k filmu Zlatý podraz, protože to je opravdu plnohodnotná symfonická hudba a musela dát panu kolegovi (Jakub Kudláč) strašně práce. Navíc je tam elektronika a já mám kombinaci elektroniky a symfonické hudby rád,« uvedl Wajsar.

Další oceněnní

Nejlepší herečkou byla vyhlášena Jenovéfa Boková díky hlavní roli ve filmu režisérky a scénáristky Beaty Parkanové Chvilky. Ten nabízí v sedmi obrazech situace plné potlačovaných emocí hlavní hrdinky Anežky.

Mezi oceněné snímky se zařadil i film Hmyz, pro něj získali Českého lva za filmovou scénografii Jan a Václav Švankmajerové a pohádka Čertí brko oceněná za nejlepší masky, jejichž autorem byl Zdeněk Klika. Za zvuk dostali lva Jan Šulcek, Jakub Jurásek a David Titěra pro film Domestik, cenu za nejlepší dramatický televizní seriál má komediální seriál Petra Zelenky Dabing Street.

Jako nejlepší dokument akademici vybrali King Skate Šimona Šafránka o zrodu skateboardingu v Československu. Pro jeho natočení nasbíral Šafránek od protagonistů 30 hodin autentických videozáznamů skateboardingu z 80. let. Sám natočil 20 hodin rozhovorů a dalších materiálů, získal i další hodiny televizních záznamů, s jejichž pomocí budoval v dokumentu dobovou atmosféru.

Na pódium v Rudolfinu si přišla převzít skleněnou sošku i legendární režisérka dětských filmů, čtyřiaosmdesátiletá Věra Plívová-Šimková. Dostala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii. Zbývá dodat, že první skleněnou plastiku večera převzala herečka Martha Issová. Cenu za mimořádný počin v oblasti audiovize získala za roli v televizním seriálu Dukla 61.

(zr)

FOTO – ČTK/Kateřina ŠULOVÁ