Ilustrační FOTO - Pixabay

Vratné nejen lahve, ale i petky a plechovky

V České republice existuje velká podpora zavedení zálohového systému na PET lahve. Podle výzkumu agentury KANTAR CZ mají naši občané princip zálohového systému díky skleněným lahvím obecně zažitý. Zavedení záloh i na PET lahve by uvítalo 83 procent z nich.

»Zjištění výzkumu ukazují neopodstatněnost některých mýtů či obav, které se kolem možného zavedení záloh na PET lahve začaly objevovat. Spotřebitelé v ČR zálohám na nápojové obaly rozumějí, rozšíření o PET nebo plechovky by ve velké míře uvítali a ostatní odpady by třídili dál. Ulevilo by se i popelnicím na netříděný komunální odpad, kde dosud část PET lahví končí,« říká Radka Behenská z výzkumné agentury KANTAR CZ. Podle výzkumu je pro 84 procent našich občanů důležité, zda se obal výrobku dá recyklovat nebo je z biologicky rozložitelných materiálů. O vysokou znalost záloh na nápojové obaly se zasloužil dlouhodobě fungující zálohový systém na skleněné lahve, který v případě lahví od piva zná naprostá většina Čechů, Moravanů a Slezanů. A zavedení zálohového systému na PET lahve by uvítalo podle výzkumu 83 procent Čechů. Ještě vyšší podpora je mezi mladými lidmi a také u spotřebitelů, kteří balené nápoje ve velké míře nakupují. Zároveň se ukazuje, že rozšíření záloh ze skleněných lahví i na PET lahve neovlivní třídění ostatního odpadu, protože 97 procent lidí, kteří v současnosti odpad třídí a balenou vodu kupují, tvrdí, že bude pokračovat v třídění ostatního odpadu.

KSČM podporuje řešení problému s PET lahvemi

Zálohy na PET láhve patří podle stínové ministryně životního prostředí KSČM, poslankyně Marie Pěnčíkové, mezi témata, která se teď ve veřejném i odborném sektoru hodně diskutují. »Je pravdou, že většina občanů České republiky, alespoň podle některých výzkumů, je tomu nakloněna. Na druhé straně musíme brát v potaz, že obchody, které budou PET lahve vykupovat, se na to musí samozřejmě nějakým způsobem kapacitně a technicky připravit,« zdůraznila poslankyně pro náš list. Dodala, že KSČM a také klub komunistických poslanců je těmto diskusím opravdu pozitivně nakloněný. »Není to dlouho, co byla tato problematika otevřena také na podvýboru zemědělského výboru pro potravinářství. I tady jsme vyjádřili naši podporu řešit problém s nadměrným množstvím odpadových PET láhví,« dodala Pěnčíková.

Iniciativa Zálohujme.cz, která vznikla v ČR, chce podrobně prozkoumat situaci nakládání s PET nápojovými obaly v zemi. Cílem je zhodnotit a vybrat řešení pro zpětné vracení těchto obalů – tzv. zálohový systém. »Sice víme, kolik odpadu se v ČR vyprodukuje a kolik z něj tvoří plasty, ale těžko už se sleduje, jaké jsou skutečné materiálové toky jednotlivých druhů plastového odpadu, kde končí, co se z nich vyrábí a jaká je skutečná míra recyklace,« dočteme se na stránkách iniciativy, kterou založila společnost Karlovarské minerální vody ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky a VŠCHT.

V ČR třídí odpad zhruba 70 procent obyvatel, většina z nich to dělá z přesvědčení, že je to správné pro životní prostředí. Je to však dostačující? Nemůžeme udělat víc? »Češi jsou v Evropě jedni z nejlepších v třídění odpadu, přibližně 6,6 z 10 PET nápojových obalů uvedených na trh končí ve žlutých kontejnerech, odkud dále směřují k dotřídění a recyklaci. Současné údaje z praxe dále ukazují, že do recyklačních zařízení už se však dostane jen 54 procent PET lahví. Ve výsledku se tak v procesu třídění ztrácí desítky tisíc tun cenného materiálu. Jedním z perspektivních a obecně kladně hodnocených řešení, jak toto zlepšit z ekonomického i environmentálního hlediska, je zálohový systém. Tedy zpětný výkup PET nápojových obalů od spotřebitele. Výzkumy ukazují, že právě díky němu dosáhly země jako Švédsko, Německo a další členské státy EU až 98% míry zpětného odběru nápojových PET lahví. Zatím je otázkou, jestli tento systém může fungovat i v České republice,« vysvětluje ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.

Které země zálohový systém mají a které ho plánují

Zálohový systém na nápojové obaly úspěšně funguje v deseti evropských zemích: Chorvatsku, Německu, Dánsku, Norsku, Finsku, Švédsku, Nizozemsku, Estonsku, na Islandu a v Litvě. V ČR pak jen na vratné skleněné lahve od piva, kterých se vrací zpět 94 procent. Nejmladší zálohový systém je z Litvy, kde ho spustili v roce 2016 a už po dvou letech se ukázalo, že udělali dobře. Nyní vyberou zpět 83 procent skleněných lahví, 92 procent petek a 93 procent hliníkových plechovek. Litva využívá centralizovaný systém, jehož zisky kryjí náklady na provoz. Systém je tedy plně soběstačný a nepotřebuje žádné finance od státu. Petky i plechovky se po vrácení rozdrtí na recyklát, který patří provozovateli systému a používá se mj. zpět ve výrobě nových nápojových obalů.

Díky vysoké efektivitě je zálohový systém pro mnoho zemí cestou, jak splnit cíle pro sběr a recyklaci obalů, které stanovuje Evropská unie. Zálohy bude zavádět třeba Slovensko, diskuse o možném zavedení zálohového systému tu začala v červnu 2018, byla vypracovaná studie o vhodnosti tohoto řešení, která pomohla k rozhodnutí zavést systém do roku 2022. Mezi další země, které tak učiní v nejbližších letech, patří Portugalsko, Turecko, Malta, Velká Británie a Rumunsko.

A co Česká republika?

Možnosti zavedení vratných záloh na petky a plechovky v ČR analyzují tři studie vypracované nezávislými experty. Počítá se s výší zálohy tři koruny. Po počáteční investici by byl systém plně finančně soběstačný. Vedl by také k zásadnímu omezení množství odhozených lahví v přírodě či okolo dopravních cest. Umožnil by i ČR splnit cíle EU v oblasti třídění a recyklace.

Navržený systém nepočítá s žádnou investicí z veřejných rozpočtů. Podle propočtů nezávislé agentury Eunomia vycházejí počáteční náklady na necelé 2,5 miliardy korun. Největší položku tvoří stroje na zpětný odběr lahví a plechovek, které by si pořídily větší prodejny. Prodejny by ovšem mohly leckdy pouze upravit stávající stroje sloužící k výběru skleněných lahví. Obchodníci by si mohli stroje pořídit na nízkoúročený úvěr, který je splácený příjmem z manipulačních poplatků, anebo využít dohody o pronájmu uzavřené s dodavatelem strojů. Další alternativou je pronájem přístrojů od provozovatele systému. Vše závisí na konečném nastavení systému. Z kapes daňových poplatníků by nešla ani koruna.

(ku)