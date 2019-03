K situaci v Ústeckém kraji

Haló noviny přinesly ve čtvrtek 28. března v článku Krajská koalice pokračuje nepřesnou informaci. V tomto článku bylo uvedeno, že změny v kompetencích radních se odehrají jen mezi sociálními demokraty a že změny v resortech radních za KSČM se nemění.

Skutečnost je ale jiná. Rada Ústeckého kraje bude zastupitelstvu navrhovat zrušení gesce za oblast strategie přípravy a realizace projektů u Stanislava Rybáka (KSČM) a její svěření do gesce 1. náměstka hejtmana Martina Kliky (ČSSD).

Pokud by šlo jen o RESTART a Uhelné regiony, pak by problém nebyl. Tyto dvě věci jsou zaměřeny hlavně na velké investiční akce, které dosud stejně patří pod regionální rozvoj. A ten je v gesci ČSSD, nyní dokonce i na úrovni náměstka hejtmana. Ale do oblasti strategie přípravy a realizace projektů patří mnoho dalších věcí. Jen namátkou – realizace tzv. měkkých projektů včetně mezinárodních projektů, »kotlíková dotace«, podpora technického a přírodovědného vzdělávání, čerpání prostředků IROP a další. Tedy oblasti, kde náš kraj dosahuje velmi dobrých výsledků a odráží se v nich pochopitelně dobrá práce všech lidí odboru strategie přípravy a realizace projektů. Proto na tuto změnu nechci a nemohu přistoupit.

Stanislav RYBÁK, náměstek hejtmana Ústeckého kraje