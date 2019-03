Zprava Jaromír Kohlíček, Jiří Bureš a Oskar Krejčí.

Povinnost pracovat pro mír je morální a stálá

Asociace Vojáci proti válce uspořádala ve Slovenském domě v Praze konferenci »ČR-EU-NATO – jak dál?«. Cílem bylo mj. vydiskutovat problematiku úsilí o vystoupení ČR ze Severoatlantického paktu, jenž je reliktem studené války. Spolek Vojáci proti válce s touto iniciativou osloví české politiky. Konfererenci zaštítil europoslanec Jaromír Kohlíček (KSČM).

»Jestli nás někdo zatáhne do NATO bez referenda, tak se musíme ptát, je-li to demokratická země,« řekl v úvodu Kohlíček, když připomněl 12. březen 1999, vstup ČR do paktu, a pak »ještě horší den« 24. březen 1999, kdy započaly, i s naším svolením, letecké údery NATO na Jugoslávii. Varoval, že stále náročnější technologie v armádní technice zvyšují nebezpečí možné chyby s fatálními následky.

Předseda Asociace Vojáci proti válce, z. s., plk. v. v. Jiří Bureš připomněl strategický dokument vytvořený generalitou bundeswehru, představiteli tajných služeb a politiky SRN Příští válka na východě. Z něho plyne, že budoucí válka bude válka koaliční a útočná, ale její dlouhodobá příprava se bude realizovat pod »obrannými« programy. Před časem Bureš v rozhovoru pro Naši pravdu uvedl další parametr tohoto plánu: pro boj proti Rusku se musí získat a připravit východoevropský prostor.

Je tedy zřejmé, že NATO si stále hledá nepřítele, aby ospravedlnilo svou existenci. NATO je organizací Spojených států, protože ty rozhodnou a NATO realizuje, »všichni spojenci musí deklarovat linii USA,« poznamenal. Námitky kritiků vystoupení z NATO, že by údajně vzniklo bezpečnostní vakuum, vyvrátil Bureš tím, že je zde například OBSE.

Předseda Vojáků proti válce si posteskl, že v současné době pominula široká veřejná aktivita občanů, která měla svůj vrchol v boji proti americkému radaru. Vyslovil se za obnovení širokého hnutí, čemuž přizvukovali mnozí účastníci konference zdůrazňující, že hnutí musí vycházet odzdola.

Vytvářet si přátele, ne nepřátele

Politolog profesor Oskar Krejčí upozornil, že nejenže neproběhlo před vstupem ČR do NATO referendum, ale nebyla vedena ani žádná vnitropolitická či odborná diskuse, »prostě to rozhodla jen elita«. Kdo je tahounem zbrojení, plyne jednoznačně z přehledu výdajů: V roce 2018 vydal na zbrojení celý svět 1,7 bilionu dolarů a na těchto celosvětových výdajích se USA podílely 45 procenty, evropské státy NATO vynaložily 281,7 mld. Výdaje evropských států NATO jsou 4,5krát vyšší než ruské výdaje. Výdaje ruské a čínské dohromady nejsou větší než evropské, zdůraznil Krejčí. Pokud zvýší Německo své výdaje na armádu na dvě procenta HDP, stane se tato země nejmilitarizovanější v Evropě. Proto údajné hrozby z Východu, jak tvrdí NATO, nejsou opodstatněné, nýbrž »na úrovni ideologie«.

Krejčí připomněl, že americká politická a vojenská kultura pracuje podle myšlenky »chceš-li mír, připravuj válku«. Pravda je však jiná: »Chceš-li mír, připravuj mír«, a toho základem je vzájemná důvěra, která šla posledních 15 let vniveč. »Potřebujeme zahraniční politiku všech azimutů, která vytváří přátele, ne nepřátele,« zakončil Krejčí.

V závěru účastníci konfrerence přednesli své názory a svěřili se i s obavami z jaderné války. Ačkoli je v současné době situace nevýhodná pro ty, kteří usilují o vystoupení z NATO, povinnost pracovat pro mír je morální a zůstává stále, podtrhl Krejčí.

Je nutné změnit složení českého parlamentu, ten pak může měnit zapojení ČR v alianci, navázal Kohlíček, podle něhož má smysl angažovat se i proti americkým vojenským základnám na území SRN a je důležité se účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Již ode dneška mají před Bílým domem manifestovat aktivisté za mír a proti NATO. Jejich aktivita souvisí se summitem aliance odehrávajícím se ve Washingtonu příští týden.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ