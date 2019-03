Ilustrační FOTO - Haló noviny

Die Linke. žádá odchod velvyslance USA

Německá opoziční strana Levice (Die Linke.), partnerská strana KSČM, požaduje, aby zemi opustil americký velvyslanec Richard Grenell. Příslušné usnesení chce podle listu Bild předložit parlamentu.

Prohlásit Grenella, který Spolkovou republiku často velmi tvrdě kritizuje, za nežádoucí osobu chce pak poněkud překvapivě i místopředseda Spolkového sněmu za svobodné demokraty (FDP) Wolfgang Kubicki.

Dvaapadesátiletý Grenell, který je v Německu velvyslancem od loňského května, si v zemi stihl rychle udělat řadu politických nepřátel. Výraznou měrou k tomu přispěla jeho nevybíravá a podle mnohých zcela nediplomatická kritika spolkové republiky kvůli jejímu postoji ke zbrojním výdajům, Íránu, plynovodu Nord Stream 2 nebo čínské telekomunikační společnosti Huawei.

Vysoký komisař okupační mocnosti

»Když někdo jako americký diplomat vystupuje jako vysoký komisař okupační mocnosti, musí poznat, že naše tolerance má své meze,« prohlásil minulý týden v reakci na další z Grenellových výroků místopředseda parlamentu Kubicki, podle něhož si Německo z důvodu sebeúcty nemůže nechat takové chování líbit.

Podobně to teď vidí i Levice, podle níž se velvyslanec USA aktivně vměšuje do utváření německé zahraniční politiky a jejích zahraničních obchodních vztahů. O vyhoštění Grenella by opoziční strana chtěla v parlamentu diskutovat už příští týden. Že by její návrh na prohlášení velvyslance za nežádoucí osobu prošel, je ale bohužel nanejvýš nepravděpodobné.

GUE/NGL 49 křesel?

Středopravicová Evropská lidová strana (EPP) by měla podle aktuální projekce výsledků tvořit i po květnových volbách nejsilnější frakci v Evropském parlamentu. Obsadit by měla 188 křesel. Na druhém místě by měli být sociální demokraté (tzv. socialisté) a na třetím liberálové. Protiimigrační a protiunijní strany by měly ale i na jejich úkor výrazně posílit. Nový parlament bude mít v případě odchodu Británie z EU ještě před volbami 705 místo dosavadních 751 křesel.

Evropská lidová strana (EPP), jejímiž členy jsou z ČR KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, by měla podle projekce získat 188 křesel. Druhou největší frakcí by měli zůstat se 142 křesly sociální demokraté, k nimž patří i ČSSD, a třetí se 72 mandáty liberálové z frakce ALDE, jejímiž členy je české vládnoucí hnutí ANO.

Výrazně by měla posílit krajně pravicová protiimigrační a protiunijní frakce Evropa národů a svobody (ENF), která má nyní 37 europoslanců, po květnových volbách by jich mohla mít ale 61. K ENF se hlásí ultrapravicová strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD), která zatím nemá žádné europoslance.

Frakce konzervativců a reformistů (ECR), již do voleb vede Jan Zahradil z ODS, by měla podle projekce získat 53 křesel, jen o dvě méně by měli obsadit Zelení. V europarlamentu by mělo usednout podle projekce také 49 zástupců autentické levicové frakce GUE/NGL, v níž je vedle nejsilnější Die Linke. dosud i KSČM, a 30 zástupců frakce EFDD, v níž nyní usedá jeden český europoslanec za Svobodné. Další křesla připadla na nezávislé a na »ostatní«, kteří zatím příslušnost k žádné evropské politické straně nedeklarovali.

Německá CDU/CSU bude vůbec největší národní stranou v EP s 33 křesly, hned druhé místo ale projekce nyní přisuzuje italské ultrapravicové protiimigrační Lize s 27 mandáty.

Dva mandáty pro KSČM?

Tato projekce Evropského parlamentu, která vychází z národních průzkumů, předpovídá, že by v ČR pětiprocentní hranici překonalo nyní sedm stran a hnutí.

Vítězem eurovoleb by podle projekce bylo hnutí ANO se ziskem sedmi křesel, na druhém místě ODS se čtyřmi křesly a na třetím Piráti se třemi. Po dvou křeslech by získaly KSČM, ČSSD a koalice TOP 09, STAN a Strany zelených. Jednoho zástupce (patrně bývalého sociálního demokrata, exministra Ivana Davida) by do Evropského parlamentu vyslala i SPD. Bez mandátu by podle projekce zůstala KDU-ČSL se ziskem o něco vyšším než čtyři procenta hlasů. Odhad pro ČR vychází podle ČTK z průzkumu CVVM ze 4. března.

Eurovolby se budou v ČR letos konat 24. a 25. května, vybírat se bude 21 europoslanců. V posledním hlasování v květnu 2014 získalo ANO čtyři mandáty stejně jako TOP 09 společně se STAN a také ČSSD. Zvoleni tehdy byli také tři zástupci KDU-ČSL a tři komunisté, pouze dva zástupci ODS a již zmiňovaný jeden mandát tehdy připadl Svobodným.

(rj)