Vzdělávací programy povinně na internetu?

Školy možná budou povinně zveřejňovat své vzdělávací programy a výroční zprávy na internetu. Předpokládá to školská novela, kterou předložili poslanci hnutí ANO Julius Špičák a Stanislav Fridrich. Předloha upravuje také školské rady nestátních škol a provoz jejich školních družin, klubů a středisek volného času.

Skutečnost, že školy nemusejí zveřejňovat vzdělávací programy a výroční zprávy na internetových stránkách, pokládají autoři novely za relikt z dob, kdy ještě nebyl internet tolik rozšířený. V současnosti je podle nich situace odlišná, když navíc vzdělávací program určuje vzdělávací proces školy a obsahuje tedy důležité informace pro žáky i jejich rodiče.

»Povinné zveřejňování uvedených dokumentů na internetových stránkách přispěje nejen k lepší informovanosti zájemců o studium a jejich zákonných zástupců při výběru školy či školského zařízení, ale obecně k lepšímu stavu informovanosti odborné a laické veřejnosti o podobě vzdělávacího procesu na školách,« odůvodňují předkladatelé, členové sněmovního školského výboru z hnutí ANO svůj návrh.

Školám by zůstala současná povinnost zpřístupňovat vzdělávací programy a výroční zprávy přímo ve školách. Novela pamatuje i na situace, pokud by některá škola vlastní internetové stránky neměla. Dokumenty by stačilo umístit na web jejího zřizovatele.

Zveřejňování výročních zpráv na internetových stránkách škol je podle člena školského výboru Iva Pojezného (KSČM) zcela běžné a většina škol využívá této možnosti ke svému otevření se veřejnosti. »U některých však náhle mizí před konkurzem na nového ředitele školy, pokud kandiduje stávající ředitel, aby možní uchazeči o toto místo z jiných školských zařízení neměli dostatek informací o činnosti školy a nestali se tak ‚nebezpeční‘ místnímu šéfovi. Ale v zásadě je naprosto správné všechny informace včetně školního vzdělávacího programu širší veřejnosti poskytnout,« zdůraznil pro náš list Pojezný.

Školské rady by podle novely nově nemusely vznikat v soukromých a církevních školách, ve kterých o jejich zřízení neprojeví zájem aspoň třetina rodičů žáků nebo třetina učitelů, případně nebudou založeny z iniciativy ředitelů. Špičák s Friedrichem tvrdí, že zejména v menších z těchto škol působí rady jen formálně, protože o jejich činnost nikdo nestojí. »Školské rady jsou ve většině případů pouze velmi formální záležitostí a prakticky nevyvíjejí žádnou prospěšnou činnost pro školu. Vznik těchto orgánů byl spíše politický popud než praktická potřeba, proto se vůbec nebráním, aby zanikaly tam, kde to cítí podobně,« reagoval na iniciativu poslaneckých kolegů z ANO Pojezný.

Předloha také ruší nový způsob financování družin, klubů a středisek volného času nestátních škol. Předkladatelé jsou přesvědčeni o tom, že na ně patrně nezamýšleně dopadla reforma placení škol, která se však vztahuje jen na školy veřejné, nikoli na soukromé a církevní. Pojezný připomněl, že financování církevních škol a škol soukromých řeší jiný zákon, a podle jeho názoru není na pořadu dne jeho změna. »Náš zájem musí být především o školy veřejné, kde jsou zřizovateli obce, kraje či ministerstvo,« zdůraznil poslanec KSČM. Veřejné školy mají od příštího roku dostávat peníze na základě odučených hodin, nikoli podle počtu žáků jako dosud.

