Nový stavební zákon musí být předvídatelný

Předvídatelnost. To je podle člena sněmovního hospodářského výboru Leo Luzara (KSČM) základní požadavek, který bude muset splňovat nový stavební zákon, aby mohl počítat s podporou komunistických zákonodárců. Návrh, který představilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), zatím představám komunistů neodpovídá.

Nový stavební zákon má podle ministerstva zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. K návrhu přišlo přes 1600 připomínek. Ministerstvo chce svůj návrh stavebního zákona se zapracovanými připomínkami předložit k projednání vládě v polovině dubna.

Člen sněmovního hospodářského výboru Leo Luzar.

»Nový stavební zákon by měl být pro stavebníka předvídatelný, žadatel o stavební povolení by měl mít jasnou představu, jak stavební řízení dopadne, to znamená, že když splní všechny body, které zákon vyžaduje, bude mít vysokou pravděpodobnost jistoty, že stavební povolení dostane. Kromě předvídatelnosti musí nový zákon umožňovat co nejméně výjimek,« shrnul Luzar pro Haló noviny požadavky, které budou komunisté od nového stavebního zákona vyžadovat. Zatím návrh, který veřejnost komentuje, tyto podmínky nesplňuje, jak ale Luzar zdůraznil, jde o návrh ve formě tezí a bude záležet na ministerstvu, jak se vyrovná s připomínkami a jaká bude definitivní podoba zákona.

Kdo je největší brzdou?

Cílem novely je podle ministerstva zjednodušit a zrychlit povolování staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Podle údajů Světové banky je ČR v délce povolování staveb na 156. místě ze 190 porovnávaných zemí. Luzar očekává, že bude předložena analýza dokazující, kdo je tou největší brzdou ve stavebním řízení. Praxe totiž podle něj ukazuje, že ne vždy způsobují průtahy úředníci a pomalý postup státu. »Mnohdy je to způsobováno umělými průtahy ze strany samotných žadatelů o stavební povolení, kteří nedoloží všechny potřebné věci a stavební řízení musí být přerušeno,« uvedl.

Řada připomínek směřuje k navrhované změně struktury stavebních úřadů. Ty v současnosti organizačně spadají pod místní samosprávy, což by se mělo změnit. Návrh počítá se zavedením jednoho Nejvyššího stavebního úřadu, který by zastřešoval 14 krajských úřadů a místní pracoviště. Odpůrci této změny tvrdí, že přesunem stavebních úřadů z působnosti obcí by se z povolování ztratil vliv samospráv.

Podle Luzara je vznik stavebního úřadu, který by znamenal oddělení státní správy od samosprávy, tou nejzásadnější změnou návrhu. »Podle nás to je cesta správným směrem, která pomůže řešit stávající problémy. Samozřejmě jde o obrovskou změnu ve vnímání úřadu jako takového, a je tedy logické, že to vyvolává docela vážné reakce od těch, kterých se to přímo nebo nepřímo týká,« uvedl.

Nepromyšlený tah

Sporným bodem je také navrhovaná fikce rozhodnutí. Ta znamená, že by po uplynutí příslušné lhůty kladné či zamítavé rozhodnutí na základě dodaných podkladů vygeneroval počítačový systém, nikoliv úředník. Podle Luzara to je určitý tlak na úředníky, aby si uvědomili, že nemůžou protahovat termíny do nekonečna. S tím, jak to je v návrhu, však nesouhlasí. »V předložené podobě to považuji za nepromyšlený tah. Snaží se nekvalitní kontrolní činnost v rámci stávajících stavebních řízení přesunout na počítače, a to nepovažuji za správné,« uvedl Luzar. Zároveň dodal, že zatím jde jen o úvahy, jak by měl nový zákon vypadat a není jasné, v jaké podobě bude předložen. Paragrafové znění zákona by podle plánu MMR měla dostat Sněmovna do konce prosince. Nový zákon má platit od roku 2021.

Kromě nového stavebního zákona připravuje MMR také novelu stávajícího, zavádějící tzv. fikci souhlasu. Na povolení stavby by úřady měly 30 dní, ve složitějších případech 60 dní. Pokud by se ve lhůtě úřady nevyjádřily, stavební řízení by pokračovalo s tím, že vydaly kladné stanovisko. V případě fikce souhlasu někteří politici a odborníci vyjádřili obavu, že tento institut bude zneužitelný. Podle nich otevírá prostor pro korupci, když se úředník například »náhodou« zapomene podívat do datové schránky, aby pomohl prosadit nějaký kontroverzní projekt.

S tím, že je toto opatření možno chápat jako prokorupční, souhlasí i Luzar. »Fikce souhlasu tak jak je v návrhu postavena, je v určitých okamžicích problematická. Bude třeba vyjasnit, kdy bude použita, aby opravdu nedocházelo k tomu, že ze strany žadatelů budou určité obstrukce, které povedou k tomu, že jejich žádost nebude řešena klasickým způsobem, ale fikcí souhlasu, takže to je určitě bod k diskusi,« uvedl Luzar. Novela, zahrnující i další úpravy, by měla jít na legislativní radu vlády příští týden.

