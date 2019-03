Ilustrační FOTO - pixabay

Frk si zahrál v NHL téměř po dvou měsících a přihrál na gól

Útočník Martin Frk nastoupil v NHL po téměř dvou měsících a přispěl jednou přihrávkou k výhře Detroitu 4:0 nad New Jersey. Další český hráč v pátečním programu nebodoval. Colorado uhájilo v Západní konferenci druhou divokou kartu před Arizonou, kterou porazilo doma 3:2 po nájezdech a zvýšilo před ní náskok na rozdíl tří bodů.

Frk podával na farmě Detroitu spolehlivé výkony a od polovina února si připsal nejen 13 bodů (4+9) v deseti zápasech, ale získal i 12 plusových bodů do statistiky +/-. Při návratu do kolotoče NHL o sobě dal vědět přihrávkou v předposlední minutě u branky na 4:0, když od něho převzal puk na obranné modré čáře Andreas Athanasiou a pěkným sólem uzavřel skóre.

Pod první tři góly Detroitu se podepsal Tyler Bertuzzi, který zaznamenal gól a dvě přihrávky. O čisté konto se zasloužili oba gólmani, zraněného Jonathana Berniera vystřídal po druhé třetině Jimmy Howard. Dohromady zneškodnili 28 střel. V obraně Red Wings hrál poprvé Jake Chelios, osmadvacetiletý syn legendárního Chrise Cheliose v soutěži debutoval.

Detroit vyhrál počtvrté za sebou, ale v tabulce Východní konference je až čtrnáctý bez šance na play off. "Nic jsme nezabalili. Můžete se na tyhle zápasy koukat jako na bezvýznamné, ale povolalo se spoustu mladých hráčů a každý má stále o co hrát," podotkl útočník Dylan Larkin.

Pavel Zacha zařídil New Jersey v minulých dvou zápasech výhru, když rozhodl proti Arizoně rozstřel a v duelu s Buffalem dal vítězný gól. Tentokrát ale vyšel naprázdno.

Colorado se v prostřední třetině ujalo dvoubrankového vedení díky gólům Nathana MacKinnona a Dericka Brassarda v přesilových hrách. Arizona kontrovala dvěma zásahy obránce Olivera Ekmana-Larssona, který vyrovnal na 2:2 v poslední minutě normální hrací doby. "Je trochu frustrující, že jsme jim nechali bod. Ze všeho nejdůležitější ale je, že jsme nakonec vyhráli že máme postup ve svých rukou," uvedl obránce Colorada Tyson Barrie.

V rozstřelu se prosadil pouze MacKinnon. Hrdinou zápasu se ale stal Philipp Grubauer, který zastavil 42 střel a všechny tři nájezdy. Brankář Colorada byl pod palbou zejména ve třetí třetině, v níž ho Arizona zasypala dvaceti střelami. "Zabojovali jsme. Říkali jsme si před poslední třetinou, že musíme makat a třeba se vrátíme do zápasu. To se povedlo. Potřebovali jsme sice oba body, ale i ten jeden nás udržel ve hře," prohlásil Ekman-Larsson.

Prohra Arizony potěšila St. Louis, které sice podlehlo na ledě New York Rangers 2:4, ale už má jistou účast v play off. Blues přitom ještě na začátku ledna patřili k nejhorším v soutěži. Od doby ale nebodovali jen desetkrát a hodně jim pomohla šňůra jedenácti vítězných zápasů na přelomu ledna a února. "Kdykoli se probojujete do play off, je to úžasné. I na začátku roku jsme čekali, že se nám to povede," řekl útočník David Perron.

V bojích o Stanleyův pohár si zahraje i loňský finalista Vegas, které sice prohrálo na svém ledě s Minnesotou 2:3, ale rovněž mu nahrál výsledek z Colorada. "Je to trochu hořkosladké, protože jsme prohráli," uvedl útočník Vegas Mark Stone. "Každý tým má ale za cíl postoupit do play off a jsme nadšeni, že si v něm opět zahrajeme. Chceme ale hrát lépe," podotkl.

Minnesota si vypracovala tříbrankový trhák v úvodní polovině zápasu a i přes dva góly Paula Stastného výhru udržela. Wild ztrácí na poslední postupovou příčku do play off stále čtyři body.

Calgary porazilo Anaheim 6:1 a vede Západní konferenci před druhým San Jose už o osm bodů. Flames zbývá odehrát do konce základní části čtyři utkání, jejich pronásledovatel má ještě jeden zápas k dobru. "Je to náš cíl, chceme být první," prohlásil Sean Monahan, kteří řídil výhru čtyřmi body (2+2). V brance kanadského klubu dostal před Davidem Rittichem přednost Mike Smith, který zastavil 21 střel.

(čtk)