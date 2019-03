KSČM: Nenechme to tak!

Na lidi se chystá další podvod. Těmito slovy zhodnotil předseda Vojtěch Filip aktuální politickou situaci ve svém projevu na sobotním 6. zasedání ÚV KSČM.

Podle Filipa je stávající situace v České republice charakterizována neustálými přesuny uvnitř neoliberálního politického kartelu. »Politický kartel je charakterizován tím, že pod různými názvy se občanům nabízí stále stejný postup. Tedy postup těch politických stran a hnutí, které se snaží zoufale udržet dojem, že jediné východisko je zachování globálního kapitalismu s nadvládou peněz nad lidmi,« uvedl předseda ÚV KSČM. »Jako důkaz mohou sloužit kandidátní listiny, kdy kariéristé přechází do politických stran a hnutí na vzestupu nebo jsou tak namyšlení, či mají hodně peněz, vlastních i cizích, že si zakládají nové strany, jež jsou pak ponejvíc na jedno použití,« řekl Filip. Podle něj se tito lidé uchylují k útokům na politické strany s jasným myšlenkovým a politickým základem, které zejména představují alternativní řešení. »Jako KSČM si takových útoků zažíváme už 29 let opravdu nejvíc. Metody mají antikomunisté opravdu různé. Je na nás, abychom byli schopni takové útoky nejen odrážet, ale umět vysvětlit lidem, že se na ně chystá další podvod, kdy pod novým názvem přicházejí překonaná nebo přímo zkrachovalá neoliberální řešení,« připojil Filip.

Poděkování směřoval hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi za zvládnutí koaliční krize v Ústeckém krajském zastupitelstvu. »Projevil opět opravdovou schopnost pro zastávání funkce, do které byl zvolen a věřím, že se to projeví na výsledcích voleb v příštím roce, že i za velmi složitých podmínek KSČM získává svou prací novou autoritu,« dodal předseda strany.

Hlavním aktuálním politickým cílem jsou podle něj květnové volby do Evropského parlamentu. »Úkolem je zvýšit úsilí o získání většího počtu tzv. protestních hlasů a hlasů nerozhodnutých voličů. Je to úkol nelehký, ale splnitelný,« řekl Filip.

Jiná Evropa je možná

Volbám do Evropského parlamentu se ve svém projevu věnovala místopředsedkyně strany a vedoucí kandidátka Kateřina Konečná. Poděkovala všem, kteří se aktivně podílejí na kampani pod hlavičkou »KSČM – Česká levice společně!«. Členům ústředního výboru předala první materiály pro kontaktní kampaň a vyzvala k účasti ve volbám. »Pokud přijdou členové strany a jejich rodinní příslušníci, nemůžeme volby prohrát,« konstatovala Konečná. V nadcházejících dnech a týdnech se rozjede spolu se svým týmem do jednotlivých okresů, přičemž »velmi povedený« je podle ní volební automobil s ústředním heslem NENECHME TO TAK!. To hraje klíčovou roli i na sociálních sítích a ve webových stránkách www.nenechmetotak.cz, které byly spuštěny již před měsícem. V příštích dnech se mezi lidi navíc dostanou mimořádné Haló noviny s tématem květnových voleb a k vidění budou televizní a rozhlasové spoty. »Kampaň se bude stupňovat v závěru v médiích a na sociálních sítích,« dodala Konečná.

Podle dalšího ze stávajících europoslanců a rovněž kandidáta do EP Jaromíra Kohlíčka »lidé potřebují jinou Evropu«. »A domnívám se, že jiná Evropa je možná,« řekl na sobotním zasedání Kohlíček.

Sjezd bude dvoudenní

S podnětnými příspěvky směrem ke květnovým volbám vystoupili na sobotním 6. zasedání rovněž Marta Semelová, Martin Říha, Karel Klimša, Josef Bohatec a další.

Ústřední výbor kromě toho v sobotu schválil návrh rozpočtu strany pro rok 2019 a výroční finanční zprávu za rok 2018, dále stanovisko k politické situaci (Memento bombardování Bělehradu), návrh na řízení a změny organizační struktury KSČM a svolal XI. sjezd strany. Ten se bude konat v termínu 18. až 19. dubna 2020, stanovením klíče pro volbu delegátů 1:120, harmonogramem výročních členských schůzí a konferencí. Novým členem ÚV KSČM za okresní organizaci Praha 10 je místo Jiřího Pěnčíka poslanec Jiří Dolejš. Termínem nadcházejícího 7. zasedání ÚV KSČM bude 29. červen 2019.

(pk)

FOTO - Haló noviny/Petr KOJZAR