Finsko zase nejšťastnější. ČR 21.

Nejšťastnější zemí na světě je Finsko. Uvádí to zpráva, kterou každoročně vypracovává agentura OSN. V hodnocení 156 zemí na základě tzv. indexu štěstí Finové odsunuli na druhé místo Norsko, které zvítězilo vloni. ČR si znovu polepšila, když se z loňského 23. místa posunulo na 21. příčku. Slovensko, které bylo minulý rok 40., je na 39. místě. Zpráva letos poprvé brala v úvahu také to, jak se v jednotlivých zemích daří imigrantům.

Spokojenost přistěhovalců se podle ČTK posuzovala ve 117 hodnocených zemích. Další hlediska, podle nichž se ve zprávě agentury OSN pro řešení v oblasti udržitelného rozvoje (SDSN) posuzuje míra štěstí, jsou kupříkladu průměrná délka života, sociální podpora, HDP, míra korupce, bezpečnost či svoboda rozhodování.

Od zveřejnění první zprávy vévodí žebříčku šťastných zemí severské státy, na čemž se jistě podílí i tamní poměrně zdárná ochrana co nejzdravějšího životního prostředí. Tento faktor v TOP 10 potvrzují i Švýcarsko, Kanada či Nový Zéland… Letos se totiž za prvním Finskem a druhým Norskem umístily bronzové Dánsko, 4. Island, 5. Švýcarsko, 6. Nizozemsko, 7. Kanada, 8. Nový Zéland, 9. Švédsko a 10. Austrálie.

Spokojení imigranti

Ekonom John Helliwell, emeritní profesor Univerzity Britské Kolumbie, který se podílel na vypracování zprávy, upozornil na to, že prvních deset zemí mělo nejvyšší skóre nejen v celkovém štěstí občanů, ale i ve spokojenosti imigrantů. »Nejzajímavějším zjištěním je nápadný soulad ve štěstí imigrantů a těch, kteří se v dané zemi narodili,« řekl Helliwell. »Migranti, kteří se přistěhují do šťastnějších zemí, z toho těží, zatímco migranti, kteří se přestěhují do méně šťastných zemí, ztrácejí,« dodal Helliwell. Podle něj je pocit štěstí ve společnosti zřejmě nakažlivý.

Ve Finsku, které má 5,5 milionu obyvatel, žije 300 000 cizinců a obyvatel s cizími kořeny. Nejvíce imigrantů je ve Finsku z jiných evropských zemí, jsou zde ale také komunity Afghánců, Číňanů, Iráčanů či Somálců.

Pád obézních USA

Spojené státy spadly z loňského 14. místa na 18. pozici. Zpráva uvádí pro tento pokles několik důvodů: »USA zažívají krizi veřejného zdraví, která zahrnuje epidemii obezity, závislost na opiátech a depresivní poruchy.«

Dokument poukazuje také na to, že společensko-politický systém ve Spojených státech vytváří ve srovnání s jinými podobně bohatými zeměmi větší nerovnosti v příjmech, což je jeden z hlavních faktorů, jež přispívají k nespokojenosti občanů. Kromě toho podle zjištění v USA klesá »důvěra, velkorysost a sociální podpora«.

Sociálno i osobní svoboda

Výkonný předseda Institutu pro výzkum štěstí Meik Wiking uvedl, že pětice severských zemí, která se spolehlivě na žebříčku umísťuje na předních příčkách, dokáže poskytnout svým obyvatelům jak dostatečnou míru osobní svobody, tak sociální zabezpečení, což jsou výhody překonávající i skutečnost, že občané těchto zemí musejí platit jedny z nejvyšších daní na světě. »Stručně řečeno, severské země umějí dobře přeměnit bohatství v blahobyt,« podotýká Wiking, tedy předseda s příhodným skandinávským jménem…

Závěrem je třeba podotknout, že výše uvedené poznatky a výsledky jsou zcela seriózní, nejedná se o apríl.

