Na Slovensku hlavou státu poprvé žena

Právnička a protikorupční aktivistka Zuzana Čaputová bude první ženou v čele slovenského státu. Sobotní 2. kolo prezidentských voleb na Slovensku nad svým soupeřem, místopředsedou Evropské komise Marošem Šefčovičem, vyhrála v poměru 58,4:41,6 %. Šefčovič ještě před sobotní půlnocí přiznal porážku a soupeřce důstojně poblahopřál.

Pro Čaputovou hlasovalo 1 056 582 milionu voličů, Šefčovič získal 752 403 hlasů. Čaputová podle statistického úřadu zvítězila v sedmi z osmi krajů, v Prešovském kraji se těsná většina přiklonila k jejímu soupeři. Účast ve 2. kole činila 41,8 %. V 1. kole přede dvěma týdny dosáhla 48,7 %.

»Možná jsme si mysleli, že slušnost v politice začíná být projevem slabosti, a dnes vidíme, že to může být i naše síla,« řekla Čaputová v prvním projevu poté, co její soupeř Šefčovič uznal porážku. »Hledejme, co nás spojuje. Povyšme spolupráci na lepším Slovensku nad boje o osobní zásluhy,« apelovala. Voličům poděkovala nejen slovensky, ale i v jazycích menšin včetně češtiny a romštiny.

Proevropsky orientovaná Čaputová, která se úřadu ujme v polovině června, bez zkušeností ve velké politice uspěla v prezidentských volbách s nekonfrontační kampaní. Na katolickém Slovensku se netajila ani svými liberálními názory na možnost adopcí dětí homosexuální páry a ani s tím, že jako rozvedená matka dvou dcer žije s přítelem.

V kampani se Čaputová označila za symbol změny a volání po spravedlivém a férovém Slovensku, což po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně žádali účastníci největších demonstrací od pádu bývalého režimu v roce 1989.

Vítězství Čaputové znamená také další neúspěch nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica, která podporovala Šefčoviče. Směr výrazně ztratil již v parlamentních volbách konaných v roce 2016 a v pozdějších krajských a komunálních volbách. Vloni Fico v zájmu řešení politické krize po Kuciakově vraždě odstoupil z funkce premiéra.

Jde to i bez populismu

Světové tiskové agentury úspěch Čaputové spojují s atmosférou ve slovenské společnosti a politice po vraždě investigativního novináře. Čaputová podle agentury Reuters vyhrála na vlně rozhořčení veřejnosti z korupce a dokázala čelit trendu populistické, protievropské politiky na kontinentu.

Jako Erin Brokovich

Zahraniční média teprve 45letou Čaputovou označují za slovenskou Erin Brokovich, což je hlavní hrdinka stejnojmenného amerického filmu s Julií Robertsovou v titulní roli z roku 2000. Erin byla odvážnou ekologickou právničkou jdoucí i proti firemním gigantům.

Budoucí slovenská prezidentka chce krátce po inauguraci v polovině června kromě první zahraniční cesty do ČR jezdit po Slovensku a setkávat se s lidmi (obdobně, jako to dělá český prezident Miloš Zeman).

I v roli prezidentky ale hodlá pokračovat v jednáních s politiky bez osobních sporů. Dokonce připustila možnost jednání i s představiteli ultrapravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS), pokud ovšem nebudou popírat historická fakta.

Čaputové podle ČTK k vítězství na sociální síti blahopřála i nejsilnější slovenská vládní strana, premiér a místopředseda Směru Peter Pellegrini kromě jiného napsal, že věří v konstruktivní spolupráci s Čaputovou při řešení problémů Slovenska.

Čaputová naopak deklarovala, že by znovu jmenovala Roberta Fica premiérem, pokud by jeho vláda po příštích volbách měla v parlamentu většinu. Respektovala by tím vůli voličů, uvedla pro ČT. Ústavním soudcem ale Fica nejmenuje, neboť »důležitým atributem výkonu této funkce je nestrannost a nezávislost«.

