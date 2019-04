S bratry Poláky je to složité

S našimi severními sousedy, Poláky, je někdy potíž. A teď nemám na mysli problémy s kvalitou některých dodávek polského masa.

Mě osobně velmi rozhodilo, že prezident Polské republiky Andrzej Duda nepozval na oficiální připomínku 80. výročí přepadení Polska nacistickým Německem, čímž započala druhá světová válka, ruského prezidenta Vladimira Putina. Často se zamýšlím nad tím, co vlastně slovanské Polsko sleduje svou zahraniční i vnitřní politikou. Neustále brnká na strunu polsko-ruské historie, která – ano, to víme – byla mnohokrát mimořádně složitá, na obou stranách tekla krev a bylo mnoho nespravedlností. Jenže to je historie. Co bylo, to bylo. My si máme s německým národem také co připomínat, a mám na mysli staletí ohrožení mocným německým živlem, germanizaci českého prostoru, a v minulém století dvě Němci započaté světové války, v nichž krváceli i Češi a Slováci, resp. Čechoslováci. V plánech hitlerovců byla genocida Čechů! Přesto neházíme vidle do současné česko-německé spolupráce, kterou všestranně rozvíjíme, a snažíme se o mírovou budoucnost.

Polští oficiální představitelé namísto hledání toho, co dva slovanské národy dnes spojuje, pátrají v minulosti a i v současnosti hledají hnidy. A tak klíč, podle kterého byli pozváni hosté na Westerplatte, nemá historický, ale současný charakter, jak řekl Dudův mluvčí. Poláci budou připomínat ostré zahájení největšího masakru lidských dějin se spojenci z NATO, Evropské unie a Východního partnerství (v tisku byly uvedeny Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina).

Tomuto největšímu masakru lidských dějin padlo za oběť přes 70 milionů lidí, další stamiliony byly postiženy dlouhodobými fyzickými a psychickými následky a újmou ze ztráty svých nejbližších, nemluvím o astronomických hospodářských ztrátách. Sovětský voják, voják Rudé armády byl ten, který svým nadlidským úsilím, doslova vlastním tělem, zvrátil německou ofenzívu a obrátil vývoj na frontě ve prospěch Spojenců v protihitlerovské koalici. Na východní frontě se založilo vítězství ve druhé světové válce, a bylo to i naše, české a československé vítězství. A kdo tohle nechápe, je hňup.

Jenže těch hňupů je bohužel dost a mně se zdá, že se nějak početně rozmnožují nebo jsou agresivnější v médiích. Narostl jim snad hřebínek? Vděčnost se, zdá se, nenosí nejen v České republice, kde již řada pravicových politiků a představitelů samospráv například otevřeně bojkotuje pietní akce spolku sdružujícího bývalé protifašistické odbojáře a jejich potomky, ale i v Polsku, a tam to není novinka.

Minulou neděli si aktivní lidé, kteří vědí, že nestačí sedět doma u televize se založenýma rukama, připomněli před srbskou ambasádou v Praze 20. výročí zahájení bombardování bývalé Jugoslávie letectvem NATO. Mezi mnoha řečníky zaujal také Polák Marek Skawinski z organizace Poláci za srbské Kosovo. Hovořil pěknou češtinou a, jak pak v rozhovoru se mnou prokázal, i zpěvnou slovenštinou. Skawinski v širších souvislostech připomněl okolnosti zločinu a porušení mezinárodního práva, kterým byla nejen letecká agrese nad Jugoslávií, ale také v roce 2008 vyrvání Kosova ze Srbska a jednostranné vyhlášení jeho samostatnosti. Ocenila jsem, když řekl, že se nesmí stanovisko státu vždy vydávat za stanovisko národa. Ano, i Česká republika souhlasila s přelety letounů NATO – to bylo chybné stanovisko státu, které nyní po 20 letech takto označil tehdejší premiér, dnes prezident Miloš Zeman. Stanovisko národa, běžných lidí, bylo radikálně jiné: Hanba!

A tak je to i s případem bombardování slovanského Srbska i nepozváním ruského prezidenta na vzpomínkovou mezinárodní akci. Věřím, že i v Polsku již nyní poukazují antifašisté, demokraté a slušní lidé na to, že nepozvat nástupnický stát člena protifašistické koalice je vážná chyba, mezinárodní ostuda a – nevděk. Příklad jim dává třeba i polský generál Miroslaw Rozanski, jenž ve své knize vybídl svou vládu k realistickému pohledu na svět a k tomu, nebýt rozhádaný se sousedy.

Zamrzelo mě však, že přítel Skawinski na mou otázku, jaký má názor na možnou americkou vojenskou základnu v Polsku, neodpověděl rezolutně odmítavě. Řekl, že by záleženo na tom, co by v ní bylo.

S bratry Poláky je to opravdu složité…

Monika HOŘENÍ