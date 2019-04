FOTO - archiv

Volby si zopakovalo pět obcí

Obyvatelé pěti obcí ve čtyřech krajích si v sobotu vybrali nová vedení svých obcí. Ve volbách zvítězila místní uskupení či sdružení nezávislých kandidátů. Volební účast dosáhla v průměru 69,43 procenta.

Obecní volby si v sobotu zopakovaly obce Skršín na Mostecku, Otradov na Chrudimsku, Přeštěnice na Písecku a Petrovice a Slezské Pavlovice na Bruntálsku. Obyvatelé museli k volebním urnám znovu, protože se tam zastupitelstva po loňských říjnových volbách rozpadla nebo vůbec nevznikla. »Takovéto volby zpracovává Český statistický úřad i několikrát ročně,« uvedla první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.

Mandát získalo dohromady 18 mužů a 13 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je přes 43 let. Nejstaršímu z nich je 65 let, nejmladšímu 25 let. Nejvyšší zájem voličů zaznamenali v obci Skršín na Mostecku, kde se k volbám dostavilo 80,37 procenta voličů. Naopak v obci Otradov na Chrudimsku o složení zastupitelstva rozhodlo 54,59 procenta voličů, což je nejméně v těchto volbách. O 31 mandátů v pěti zastupitelstvech se v nových volbách ucházelo sto platných kandidátů, jejichž průměrný věk byl 45,4 roku. Dvěma nejmladším kandidujícím bylo 20 let, dvěma nejstarším kandidátům bylo v době voleb 80 let. Pro volby bylo zaregistrováno 13 kandidátních listin.

Dnes výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Další nové obecní volby byly vyhlášeny na 15. června 2019 a uskuteční se v jedné obci, a to v Žiželicích na Lounsku.

(jad)