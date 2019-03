Aktualizováno

Volby na Ukrajině a v Turecku

Ukrajinci včera v 1. kole volili prezidenta, k volebním urnám mohlo zamířit až 30 milionů oprávněných voličů. O úřad nové hlavy státu se ucházelo rekordních 39 kandidátů. Podle odhadů ale žádný z nich neměl získat nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství a rozhodovat bude až 2. kolo naplánované za tři týdny.

Do 14:00 SELČ odevzdalo hlas úctyhodných 45 % voličů, mezi nimiž byli také favorité volebního klání - někdejší premiérka Julija Tymošenková, stávající prozápadní prezident Petro Porošenko i stand up komik Volodymyr Zelenskyj, který v předvolebních průzkumech obsazoval první příčky. To potvrdil i v prvním průzkumu po uzavření volebních místností, podle kterého postoupil z prvního místa se 30 %, druhý byl Porošenko s 18 a černý Petr zbyl na Tymošenkovou se 14 % hlasů. Postupně budeme doplňovat další výsledky...

Zatímco vazal USA Porošenko jen frázoval, jak s celou rodinou »hlasoval pro Ukrajinu« (a samozřejmě, jak plánuje vyhrát), Tymošenková před novináři ve volební místnosti prohlásila, že hlasuje pro změny, »na které všichni čekají«.

Život v nové zemi?

Naději na změnu a »život v nové zemi« vyjádřil i Zelenskyj. Herec, scenárista a moderátor bez větších politických zkušeností ve včerejším rozhovoru pro list Ukrajinska pravda řekl, že pokud v boji o prezidentský post neuspěje, soustředí se na parlamentní volby, které se budou na Ukrajině konat na podzim. »Práce bude dost, budeme se chystat k parlamentním jatkám,« řekl Zelenskyj.

Podle hlášení z Donbasu byl na územích kontrolovaných ukrajinskou armádou klid a volby probíhaly bez incidentů. Hlasování se nekonalo na ruském Krymu, kde tamní úřady považují ukrajinské volby za záležitost cizího státu.

Velký zájem je o ukrajinské volby naopak jinde v zahraničí. Podle Ukrajinské pravdy se fronty tvořily hlavně v pobaltských republikách a v Polsku, kde mohli Ukrajinci hlasovat na čtyřech místech. V ČR měli Ukrajinci možnost volit v Praze a v Brně. V Praze byl zájem velký a i tady se tvořily mnohasetmetrové fronty zájemců o hlasování. I v Brně měla být volební účast zřejmě vyšší než při minulých prezidentských volbách v roce 2014.

Na volby dohlíželo téměř 2400 zahraničních pozorovatelů ze 17 zemí, ti ruští (stejně jako např. náš kolega Roman Blaško) ale vpuštěni nebyli…

V Turecku o Erdoganovi

Voliči v Turecku pak včera hlasovali v místních volbách, které byly považovány za test obliby prezidenta-diktátora Recepa Tayyipa Erdogana. V době, kdy turecké hospodářství zažívá strmý propad, hrozilo, že Erdogan ztratí vládu nad Ankarou a dokonce i Istanbulem. Hlasování poznamenala podle ČTK roztržka, při níž byli na východě země zastřeleni dva lidé. Šéf opoziční proislámské Strany Štěstí Temel Karamollaoglu na Twitteru napsal, že oběťmi jsou volební pozorovatelé jeho strany.

(rj)