FOTO - Pixabay

Proti brexitu přes šest milionů

Více než šest milionů Britů do včerejška podepsalo petici proti vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Dnes pak budou o petici debatovat poslanci Dolní sněmovny.

Vláda premiérky Theresy Mayové ale už dříve lidem nesouhlasícím s brexitem vzkázala, že své rozhodnutí vystoupit z EU zpět nevezme a že se cítí být vázána výsledky referenda z června 2016. V tom 17,4 (51,9 %) milionu voličů hlasovalo pro odchod z EU, proti se vyslovilo 16,1 milionu lidí.

Petice, které jsou zveřejňovány na oficiálním internetovém portálu britského parlamentu, může podepsat každý britský občan bez ohledu na to, zda je ve vlasti nebo v zahraničí. Poslanci se musejí zabývat e-peticemi, pod něž se podepíše více než 100 000 lidí.

Britský list The Guardian před několika dny upozornil, že e-petice každopádně nejsou přesným odrazem nálad ve společnosti. Podle stránky What UK thinks (Co si Spojené království myslí) by setrvání v EU podpořilo dokonce 54 % Britů. Situace oproti roku 2016 se tedy skutečně změnila!

Mayová by ale mohla podle ČTK vypsat předčasné volby, pokud se jí v parlamentu nepodaří napočtvrté prosadit její již třikrát odmítnutý návrh brexitové dohody. Podle médií se o čtvrtý pokus bude hrát tento týden. Ve hře je ale i podpora celní unie s EU. Včera to napsaly britské nedělníky s tím, že konzervativní poslanci budou chtít předčasným volbám zabránit a že vládě hrozí rozpad i pokud se premiérka rozhodne pro odklad brexitu, pro celní unii, nebo pro odchod z Evropské unie bez dohody.

(rom)