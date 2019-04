FOTO – archiv autora

Ivan Maštálka vybranými tématy velmi zaujal

Před několika dny navštívil Městys Dešenice kandidát na poslance do Evropského parlamentu Ivan Maštálka. Mnohé přítomné překvapil, neboť část z nich očekávala současného europoslance Jiřího Maštálku. Všechny ale ujistil, že to rodinný podnik určitě není. Je ale potřebné, aby levice i v tomto parlamentu měla své zastoupení už jen proto, že ČR nemůže netečně přihlížet k některým nepříjemným opatřením, která se z EU na ČR hrnou.

V další části představil volební program a některými tématy velmi zaujal. Přítomné ujistil o širokém přehledu ve všech oblastech, které dnes občany pálí. Velmi podrobně se zabýval například evropskou minimální mzdou. Ta je v evropských zemích různá, stejně tak jako je různá míra odměňování. Ale ceny za zboží jsou téměř všude podobné. S tím souvisí i existující ekonomická migrace. Dnes nejsou k sehnání kvalitní řemeslníci, řada profesí se přesouvá za výdělky do lukrativních států. Cílem tedy musí být sjednocení odměňování za stejnou práci.

Zvláštní pozornost byla věnována potravinové soběstačnosti a dvojí kvalitě potravin. »Nelze přihlížet k tomu, že se k nám dováží méně kvalitní potraviny. To zajistí ale jen kvalitní konkurenceschopnost. Přestože máme jednotný evropský trh, existuje dvojí kvalita, lidé nejsou schopni kvalitnější zboží zaplatit. Jestliže se zvyšuje cena za potraviny, která souvisí s jejich kvalitou, musí se zvyšovat i mzda za odvedenou práci,« upozornil I. Maštálka.

Další otázka která zaujala, souvisela s lékovou soběstačností. »ČR omezila podstatně výrobu léků, ta se přesouvá mimo naší zem. Léky, které zde vyrobíme, se ale výhodněji prodávají v zahraničí. Tady je třeba upřednostnit místní trh a naše občany. Musíme být soběstační, to znamená nelze prodávat vše do zahraničí, kde cenový strop neexistuje,« zdůraznil I. Maštálka. Ten následně kritizoval agenturní zaměstnávání, které vlastně vytváří zčásti otrokářský systém. Cizinec se stává jakousi obětí této lichvářské činnosti.

Poté I. Maštálka hovořil o posílení pravomocí evropského parlamentu, který nemá legislativní pravomoci. Vše se komplikovaně řeší přes EK. Poté kritizoval ČR za to, že naši úředníci vše svalují na Brusel. Není ale pravdou, že to tak Brusel skutečně vždy chce. Kandidát podpořil svobodu internetu, skutečnost, že nemůžeme fungovat jako vrakoviště aut, nebo skladiště odpadů, což se dnes výrazně rozmáchá na severu Čech. Zdůraznil, že jsme proti zbrojení v rámci EU. Nemůžeme se spokojit s tím, že NATO vytváří politiku pro EU, to musí být opačně. EU musí mít nezávislou politiku vůči NATO.

Dešeničtí komunisté ocenili nejen program kandidáta, ale vybrali si i zástupce do okrskových volebních komisí.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice