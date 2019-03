FOTO - Pixabay

Vydírání v Hanoji

Nedávný americko-severokorejský summit v Hanoji rozbil kontroverzní prezident USA Donald Trump, když během jednání předal severokorejskému lídrovi kus papíru, na němž ho otevřeně vyzval, aby předal Spojeným státům severokorejské jaderné zbraně a palivo.

Informuje o tom agentura Reuters, jejíž novináři dokument viděli. Upozorňuje, že je to poprvé, kdy Trump dal Kimovi jasně najevo, jak si představuje tzv. denuklearizaci.

Trump Kimovi americké požadavky sepsané v angličtině i korejštině předal 28. února v hanojském hotelu Metropole, řekl agentuře Reuters nejmenovaný zdroj. Jejich schůzka vzápětí skončila předčasně a bez výsledků. A zatímco ani jedna ze stran později pořádně nevysvětlila, co vedlo ke krachu jednání, nynější dokument by do věci mohl vnést jasno, poznamenala ČTK.

Za vyděračským požadavkem je nejspíš poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Bolton, který toto absurdní »řešení« požaduje už od roku 2004.

(rj)