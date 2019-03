Skvělá první třetina. A Plzeň slaví!

Hokejisté Plzně porazili v rozhodujícím sedmém zápase čtvrtfinále play off extraligy Olomouc 3:2 a v semifinále se utkají s Třincem. Západočeši rozhodli o své výhře již v první třetině, ve které si za jedenáct minut vypracovali tříbrankové vedení. Gól a asistenci si připsal kapitán Milan Gulaš (rozhovor s ním čtěte na jiném místě).

Hanáci ale poté dokázali zápas zdramatizovat. Nejprve v přesilovce snížil Lukáš Nahodil a v 58. minutě překvapil brankáře Dominika Frodla střelou z vlastního obranného pásma Jan Švrček. Vyrovnat ale již Olomouc nedokázala. »Po průběhu série je to velká úleva,« řekl Gulaš po zápase (rozhovor s ním čtěte na jiném místě).

Změny se povedly

Trenéři Západočechů udělali po nezdaru v předešlém zápase série změny v sestavě. Upravili složení obranných dvojic, do útoku nasadili Kindla s Kantnerem a do elitní formace ke Kovářovi a Gulašovi vrátili Poura. »Měli jsme v hlavě více variant, ale Kuba Pour s nimi hrál, proto jsme se tak rozhodli. A naštěstí to vyšlo,« řekl trenér domácích Ladislav Čihák.

Změny se vyplatily rychle. Již po 28 sekundách hry otevřel skóre Pour, který pohotově dorazil Gulašovu střelu. V 6. minutě putovali na trestnou lavici v rychlém sledu čtyři hráči, následně se hrálo tři na tři a více prostoru na ledě využil Gulaš, jenž překonal Konráda v brance Olomouce podruhé.

Další šanci měl Vráblík, gólmana Hanáků ale nepřekonal. Když se ale v 11. minutě po Strakově přihrávce zpoza branky prosadil osamocený Kodýtek, pro Konráda zápas skončil. Na ledě jej nahradil Lukáš. O obrazu hry svědčil i fakt, že Frodl v plzeňské brance v té době čekal na první zákrok.

»Vedli jsme 3:0, což bylo dobré, ale věděli jsme, že před sebou máme 40 minut práce a že to nebude nic lehkého. Že to Olomouc nevzdá a bude bojovat stejně jako v sezoně i v play off,« uvedl Čihák.

Zdramatizovaný duel

Na začátku druhé třetiny mohl duel zdramatizoval v přesilovce Strapáč, Frodl byl ale připravený. Následně své velké šance nevyužili domácí Gulaš, jenž trefil tyč, Kodýtek a Nedorost. A Západočeši toho rychle litovali. Při Indrákově vyloučení využil chytré Knotkovy přihrávky Nahodil a snížil na 1:3.

Po Knotkově vyloučení ve 41. minutě mohl vrátit domácím tříbrankové vedení Němec, Lukáše však nepřekonal. Podobně dopadl i později Eberle. Hanáci v celém utkání málo stříleli a Frodl nebyl v permanenci, s blížícím se koncem duelu však i on musel řešit nebezpečné situace. V 52. minutě jej prověřili Dujsík s Irglem.

Závěrečné drama

O závěrečné drama se postaral v 58. minutě Švrček, jenž překvapil Frodla střelou z vlastního obranného pásma. »Asi nevidím na levé oko. Nebo ledař špatně urolboval led, dvakrát to tam skočilo a šlo to nechytatelně nad beton,« pousmál se Dominik Frodl. »Hrozný gól. Říkal jsem si, ty vole, teď už nesmíš dostat další. A modlil jsem se, aby to kluci ušmrdlali u nich v rohu. A naštěstí to kluci neskutečně zvládli,« dodal vážněji.

Vyrovnat již hosté nedokázali, díky čemuž Plzeň vyhrála i šestý rozhodující sedmý zápas play off v klubové historii a stejně jako loni postoupila do semifinále.

»Po výhře v šestém zápase jsme do Plzně přijeli v parádní náladě. Ale pak nám tady jezdili dva na jednoho, neměli jsme je vůbec pokryté. Nevím, čím to bylo, ale nedokázali jsme navázat na předchozí povedený zápas,« nechápal Jan Švrček olomoucký herní výpadek v úvodu. »Nevyšel nám vstup a to nakonec rozhodlo celý zápas. Úplně jsme z toho vypadli a bohužel nás to stálo postup,« řekl.

PLAY OFF – čtvrtfinále, 7. duel: Plzeň - Olomouc 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Branky a nahrávky: 1. Pour (Gulaš, Moravčík), 6. Gulaš (N. Jones), 11. Kodýtek (P. Straka, Čerešňák) - 29. Nahodil (J. Knotek, Ostřížek), 58. Švrček (Dujsík). Konečný stav série 4:3.

(pk)