Antonín Panenka byl mj. také fairový sportovec. FOTO - archiv

Cena Fair play 2018 pro fotbalového básníka Panenku

Držitelem hlavní ceny Českého klubu fair play za rok 2018 se stal Antonín Panenka. Bývalého fotbalového reprezentanta, který v prosinci oslavil sedmdesátiny, ocenilo předsednictvo klubu za jeho celoživotní postoj. Hlavní ceny za čin obdrželi cyklisté Martina Kocháňová a Radim Vrba, veslařská trenérka Martina Součková a Mirka Franková s Annou Stodolovou, které zachránily život malého fotbalisty po zásahu bleskem.

»Fotbalový básník« Panenka se proslavil zejména rozhodující penaltou ve finále mistrovství Evropy 1976, všeobecně je ale také považován za jednoho z nejslušnějších hráčů své éry. Na jeho gentlemanské vystupování vzpomínají spoluhráči, trenéři i soupeři; jen pokořený německý brankář Sepp Maier se na něj po bělehradské penaltě ještě dlouho zlobil, ale nakonec mu i on odpustil.

Smysl pro čestnou hru vydržel Panenkovi i po skončení hráčské kariéry, kdy se vrátil do Bohemians Praha 1905 jako funkcionář. S vídeňským Rapidem předtím získal dva mistrovské tituly, v reprezentaci odehrál 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. Má rovněž bronz z mistrovství Evropy 1980 v Itálii, v témže roce byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa.

»Moje životní krédo nebo poslání ve fotbale bylo bavit diváky. Proto jsem se vždycky snažil fotbal povznést trošku výš, než bylo obyčejné kopání do míče. Snažil jsem se udělat nějakou akci, přihrávku, střelu nebo gól, aby to lidi bavilo a aby si to případně v hospodě rozebírali a měli z toho dobrý pocit. Já to ocenění beru za to, že se mi to snad podařilo,« řekl Panenka při převzetí ceny v Praze.

Kocháňová a Vrba pomohli na trase Bikemaratonu Drásal závodníkovi, který se zranil při těžkém pádu. Bývalá reprezentační veslařka Součková v červnu zachránila život dvěma hledačům »kešek«, které v pražském podzemí spláchla do Vltavy přívalová vlna. Maminky Franková a Stodolová pomohly oživovat malého fotbalistu, jenž zůstal ležet na hřišti, do kterého uhodil blesk. Samy přitom měly na trávníku vlastní děti.

Diplomy udělil Český klub fair play například triatlonistovi Marku Svobodovi, jehož pomoc vyčerpané kanadské závodnici v posledních metrech slavného havajského Ironmana obletěla celý svět. Michal Šlesingr byl oceněn za svůj přínos v boji o změnu poměrů ve světovém biatlonu, především o adekvátní postihy za dopingová provinění.

»Děkuji vám za ocenění. Jsem rád, že jste si všimli, že na tomhle poli něčeho můžeme dosáhnout. Doufám, že bude možné se posunout ještě trošku dál, protože určitě tam jsou stále rezervy. Nicméně taky doufám, že to třeba inspiruje i některé další sporty,« vzkázal Šlesingr na videu.

Veterinární technik Jaroslav Komárek zase v rámcovém dostihu Velké pardubické zachránil život jezdci, kterého kůň vláčel několik set metrů za sebou s nohou zaklíněnou ve třmenu.

