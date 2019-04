Ilustrační FOTO - Pixabay

Střídání zimního a letního času má dnes na ekonomiku už převážně negativní vliv

Střídání standardního a letního času už nemá z ekonomického hlediska takřka žádný efekt. Shodli se na tom ekonomičtí analytici.

Střídání času by mělo skončit v roce 2021, minulý týden plán schválili europoslanci. Zatím však není jasné, zda bude platit standardní nebo letní čas. Oslovení ekonomové většinou preferují letní čas.

Zavedení letního času bylo v minulosti zdůvodňováno úsporou elektrické energie. Podle investičního specialisty společnosti Starteepo Dušana Jilčíka střídání času ještě před 20 až 30 lety zajistilo úsporu přibližně 0,4 procenta. »Dnešní doba je ale jiná. Máme vyspělejší technologie, úspornější spotřebiče a žárovky a podíl elektřiny na svícení klesá,« uvedl Jilčík.

Podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy klesne spotřeba elektrické energie s přechodem na letní čas přibližně o šest setin procenta. »Tedy asi tolik, co bychom si namísto tohoto posouvání vydělali tím, že bychom za celý rok pracovali déle o minutu a půl,« dodal. Úspora plynoucí z posouvání času je tak podle něj zcela zanedbatelná.

Prakticky nulové úspory energie shledává ve střídání času i hlavní ekonom firmy Czech Fund Lukáš Kovanda. »Naopak se ukazuje, že v některých zemích umělé posouvání času spotřebu jasně zvyšuje,« uvedl.

Ačkoliv se většina evropských zemí shodla na zrušení střídáni času, dosud se nedohodly na tom, jaký čas bude platit. Státy by podle europoslanců měly svůj postup koordinovat, aby se předešlo případnému narušení fungování jednotného trhu. Česká republika se v minulosti přikláněla ke standardnímu, tedy zimnímu času. Sousední Německo naopak k letnímu.

Většina analytiků, oslovených ČTK, se přiklonila spíše k zavedení trvalého letního času. »Z ekonomického hlediska zimní čas příznivý není. Lidé budou více času trávit doma, budou méně utrácet,« řekl Jilčík. Poukázal také na to, že dřívější večery mají vliv na nárůst kriminality. Kovanda zase upozornil na to, že letní čas by byl lepší pro využití denního světla. »Každopádně současný systém umělého střídání je nejhorší možný a měli bychom se ho co nejrychleji zbavit,« prohlásil Kovanda.

Dodejme, že ekonomika je jen jednou ze stránek věci. Tím nejpodstatnějším by jistě mělo být, jaké má ten či onen čas, případně jeho střídání, dopad na zdraví a spokojenost člověka.

(ici)