Nechceme bombardovat, ani válčit

Do letošního března připadla řada pro nás smutných výročí. Čtyřiadvacátého března jsme vzpomněli na další z nich – 20. výročí zahájení bombardování bývalé Jugoslávie. Byli to politici, které volíme a kvůli jejichž rozhodnutí jsme se ocitli na straně agresorů. Byli to politici, kteří naši zemi učinili součástí zločinecké organizace NATO. Nikdo z lidí nerozhodoval o vstupu do NATO, ani o bombardování nám přátelské země.

Po dvaceti letech se ozvalo, že to byla chyba či omyl. Nikoliv. Byl to zločin! Zrovna tak jako nikdy nenalezené zbraně hromadného ničení v Iráku. Dočkáme se někdy omluvy?

Pokud nebudeme věci a události správně pojmenovávat, pokud budeme zapomínat jména těch, kteří byli »u toho«, pokud je nebudeme volat k odpovědnosti, těžko tu něco změníme. Proč ani po třiceti letech takzvané demokracie nemáme ten nejdemokratičtější nástroj – referendum? Proč se o něm bavíme vždycky jen před volbami? Pokud nebudeme mít možnost v referendu rozhodovat o všech otázkách, může se situace opakovat. Zase za nás někdo bude bombardovat, válčit, či jak se tomu teď říká: »instalovat tam demokracii«. To už opakovat nechceme.

Nevzdávejme to!

Eva NOVOTNÁ