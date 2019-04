Když Golany nejsou Krymem

V souvislosti s ukrajinskými volbami se opět v agenturách setkáváme s bezpočtem adjektiv kolem Krymu, stejně jako s oblíbeným mainstreamovým označením »anexe poloostrova«…

V této souvislosti jsem ale minulý týden narazil na vynikající komentář Jiřího Roškota v Právu pod názvem Není anexe jako anexe, kde se mj. věnuje protiruským sankcím v důsledku právě oné údajné anexe Krymu. A všímá si, jak podobu a intenzitu sankcí ovlivňují (jak jinak) zejména Spojené státy. Leč právě Trumpovy USA přitom minulý týden – zásluhou oné hlavní washingtonské loutky proizraelského veřejného výboru AIPAC – premiérovi spřáteleného státu s Davidovou hvězdou na vlajce odkleply coby speciální předvolební dárek syrské Golanské výšiny. Ty Golanské výšiny, které Izrael přes 50 let okupuje a od roku 1981 v rozporu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a mezinárodním právem dokonce anektuje! Anexi Golan přitom donedávna podle autora komentáře odmítaly i Spojené státy. Než ovšem přišel Trump!

A tomu nějaké vměšování se do vnitřních záležitostí cizích států pranic nevadí – naopak. Proč by neovlivnil předvolební kampaň ve prospěch válekchtivého pravicového přítele? Proč by se svým neotesaneckým přístupem nedal zase průchod politice síly a diktátu? On je přece nejoblíbenějším prezidentem v historii USA, jak o sobě v jednom z posledních tweetů »sebevědomě« napsal…

Trump přitom neovlivňuje volby za hranicemi »své« země poprvé – a určitě ani naposledy. Co se týče nedělního prvního kola prezidentských voleb na Ukrajině, Porošenka do kola druhého zcela jistě protlačily právě USA se svými podpůrnými prostředky, s takovým politickým dopingem v zádech. To se milá expremiérka Tymošenková může vztekat sebevíc, byl to právě dosavadní prezident, který hrál coby vzorný žáček podle Washingtonem nadiktovaných protikremelských not nejlépe. Pravda, nezvládl sice vše, co by si vodiči loutek z USA představovali (ať už jde o Krym či o Donbas), ale je fakt, že Putina Porošenko aspoň občas nepěkně skřípnul.

Fraška zvaná ukrajinské prezidentské volby se sice nekonala na Krymu a podle zpravodaje ČT ani na Donbase, ale v dubnu nejen tam určitě ještě bude o co hrát. A tak stand up komik Zelenskyj rozhodně dosud nemá vyhráno. Pokud se tedy veřejně nepřihlásí k politice USA a z Putina taky neudělá minimálně pobočníka Satanova…

Roman JANOUCH