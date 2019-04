J. Edgar Hoover Building, sídlo centrály FBI. Ilustrační foto - wikimedia commons

Propagandistický opus skončil, přichází čas účtování

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller odeslal teorie o ruském spiknutí do říše bláznů a zoufalců, ale bílá místa stále zůstávají.

Jak se propagandistický opus známý jako Steelova složka stal základem bezpříkladného prošetřování prezidentské kampaně, zneužití policie a dvou let mediální a politické hysterie? ptá se redakční komentář listu The Wall Street Journal, který hodnotí skončené vyšetřování ruského vlivu na americké prezidentské volby.

Známe obrysy příběhu, ale nikoli všechny podrobnosti, nikdo se ze zákona nezodpovídal ani nebyl vystaven veřejné kontrole, píše list. Čas je přitom na obojí. Složku na jaře 2016 vyrobila výzkumná firma Fusion GPS, financovala ji kampaň Hillary Clintonové a Demokratický národní výbor, nejvyšší orgán demokratů. Fusion GPS najala bývalého britského špiona Christophera Steela, aby dal dohromady senzacechtivé tvrzení založené na anonymních ruských zdrojích, že Donalda Trumpa dostala ruská rozvědka.

Ilustrační foto - wikimedia commons

Steele využil svých zpravodajských styků, aby složku dodal úředníkovi Obamova ministerstva zahraničí a pak Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI). Šéf Fusion GPS Glenn Simpson ji dodal FBI prostřednictvím zaměstnance ministerstva spravedlnosti Bruce Ohra a dokonce ji přes redaktora zpravodajského magazínu Mother Jones Davida Corna dostal přímo k bývalému hlavnímu poradci FBI Jamesi Bakerovi.

To všechno mělo spustit varovné sirény FBI. Baker řekl Kongresu, že FBI zná původ složky, ale šéf FBI James Comey a jeho tým z ní přesto v červnu 2016 udělali ústřední bod svého bezpříkladného kontrarozvědného vyšetřování zaměřeného na Trumpův volební štáb.

Obsah složky byl v říjnu 2016 použit v žádosti soudu pro dohled nad zahraniční rozvědkou o povolení k odposlechu bývalého Trumpova poradce Cartera Pagea. FBI přitom před soudem skryla kritickou informaci, kterou měla o Steelových politických sponzorech. Comey vypověděl, že FBI se zaměřila na nejméně čtyři osoby spojené s Trumpem.

Simpson a Steele zároveň šířili všechny tyto informace mezi svými přáteli v tisku. Obdarovali je zprávami označujícími Steelovy informace za důvěryhodné a posvěcené zájmem FBI. V říjnu 2016 Corn otisk článek o tom, že veterán špionáže předal FBI informaci o ruské operaci na rozpracování Donalda Trumpa. Beseda Comeyho s Trumpem v lednu 2017 se dostala na veřejnost a poskytla médiím příležitost publikovat obsah složky. Panika kolem tajné spolupráce s Ruskem propukla.

Muellerovy závěry o tom, že žádná tajná spolupráce nebyla, naznačují, že nebyl schopen obsah složky prověřit. Nadešel čas zúčtování. Země prošla dvěma lety obav a sporů vyvolaných politicky motivovaným výmyslem financovaným volební kampaní Hillary Clintonové a prosazovaným bývalým šéfem Obamovy Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johnem Brennanem a bývalým šéfem bezpečnostních služeb Jamesem Clapperem.

Generální inspekce ministerstva spravedlnosti věc šetří a totéž by měli dělat prokurátoři. Předseda právního výboru Senátu Lindsay Graham slibuje slyšení, celý ten spolek by měl vypovídat pod přísahou. Vypadá to, že Steelova složka byla jedním z nejšpinavějších podvodů politické historie a její autoři a propagátoři by se měli zodpovídat, napsal The Wall Street Journal.

(čtk)