První kolo na Ukrajině vyhrál bavič

Ústřední volební komise na Ukrajině oznámila, že žádný z kandidátů nedokázal získat v nedělních prezidentských volbách nadpoloviční většinu hlasů, a tak se 21. dubna uskuteční rozhodující druhé kolo. Účast v tom prvním podle všeho překročila velmi solidních 64 %!

Do druhého kola by podle výsledků z 85 % volebních okrsků měli postoupit herec, stand up komik (bavič) a politický nováček Volodymyr Zelenskyj a stávající šéf státu Petro Porošenko. Přesvědčivě zatím vede Zelenskyj se 30,4 % hlasů, následovaný Porošenkem se 16 %.

Expremiérka Julija Tymošenková získala 13,3 % hlasů, a tedy nejspíše ani napotřetí neuspěla s prezidentskou kandidaturou. Komentátoři ale upozorňují, že Tymošenková a její strana Vlast by o sobě mohly dát výrazněji vědět v podzimních parlamentních volbách.

Přímá jednání s Ruskem

Silná podpora pouze 41letému Zelenskému podle agentury AP odráží touhu veřejnosti po novém vůdci, který by (stejně jako na Slovensku) nebyl spjat se zkorumpovanými elitami a mohl nabídnout nový přístup k pětiletému konfliktu s proruskými povstalci v Donbasu na východě země. Zelenskyj po vzoru postavy, kterou hraje v populárním sitcomu Sluha národa, učinil z boje proti korupci hlavní téma své kandidatury. Navrhuje trestat lidi usvědčené z korupce doživotním zákazem zastávat veřejné funkce. Vybízí také k přímým jednáním s Ruskem.

Prozápadní loutka, třiapadesátiletý Porošenko, který před zvolením prezidentem získal velké jmění podnikáním v cukrovinkách, se musí vyrovnat s poklesem podpory svého vládnutí vinou zhoršující se ekonomické situace a prudkého poklesu životní úrovně. V kampani stávající prezident sázel na absurdní fabulace o zajištění porážky povstalců na Donbase a opětovného získání Krymu.

Svého soupeře Zelenského označuje reprezentant dosavadního fašizujícího režimu Porošenko za loutku oligarchy Ihora Kolomojského, který po konfliktu s prezidentem žije v exilu. Zelenskyj tato narčení podle ČTK odmítá.

Server Politico poznamenal, že to není aprílový vtip, že komik vyhrál 1. kolo prezidentských voleb na Ukrajině. Ve 2. kole budou mít Ukrajinci na výběr mezi zachováním dosavadního stavu a neznámým, a to právě otevřelo Zelenskému dveře k úspěchu.

Vágní sliby

»Zelenského politické postoje zůstávají převážně neznámé, přes vágní sliby pokročit ve velice potřebných reformách,« uvedl server. Porošenkovi přívrženci se také podle něj obávají, že by Zelenského mohla podpořit Tymošenková za příslib, že ji po říjnových parlamentních volbách jmenuje premiérkou. Spekuluje se, že Zelenskyj, jehož mateřskou řečí je ruština, by mohl být ochoten k ústupkům k Moskvě, ale většina pozorovatelů pochybuje, že by se nějak zásadně změnila orientace Ukrajiny na Západ.

Zelenského volili i Ukrajinci hlasující v České republice. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ukrajinského statistického úřadu. O počtu hlasů pro další kandidáty web informaci nenabízí. V Praze a Brně hlasovalo v neděli celkem 4590 ze 4900 zaregistrovaných ukrajinských voličů.

Vzhledem k poměrně rozsáhlé ukrajinské diaspoře byly v neděli volební urny k dispozici v 72 zemích. V 53 státech, tedy ve velké většině, zvítězil obhajující prezident Petro Porošenko. Největší procento si připsal ve Švýcarsku, Norsku a Nizozemsku.

Zelenskyj obsadil první místo v sedmnácti zemích včetně ČR (37 %) a SR (40 %). Ve dvou zemích, Estonsku a Moldavsku, hlasovalo nejvíc Ukrajinců pro proruského kandidáta Jurije Bojka (ten celkově na čtvrtém místě získal nejméně 11,5 % hlasů ukrajinských voličů). Tymošenková v cizině nezvítězila nikde.

Celkem v zahraničí hlasovalo přes 53 000 Ukrajinců, vyplývá ze statistiky. Nejvíce lidí přišlo odevzdat hlas v Polsku a v Německu, kde hlasovalo přes 7100 Ukrajinců s úřední volební registrací. V Rusku, kde žije velká ukrajinská menšina čítající tři až čtyři miliony lidí, Kyjev volební místnosti nezřizoval, údajně kvůli obavám o bezpečnost voličů, v reálu ale proto, aby zabránil úspěchu proruského kandidáta.

Zelenského taktika

Kreml je připraven vysvětlit jakémukoliv Ukrajinci své stanovisko k povstalci ovládnutému Donbasu, ale nehodlá se bavit o tom, komu patří Krym. Prohlásil to mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakci na mezivolební taktické výroky Zelenského, že by od ruského prezidenta Vladimira Putina požadoval vrácení Krymu a Donbasu i odškodnění za tuto tzv. okupaci.

»Jsme připraveni vysvětlit jakémukoliv občanu Ukrajiny, že Rusko neokupuje žádné ukrajinské území. O tom nemůže být ani řeči, protože neuznané (povstalecké) republiky Donbasu odvrhla sama Ukrajina a to, co se tam děje, je následkem politiky uskutečňované ukrajinským vedením,« prohlásil Peskov podle agentury Interfax. »Pokud jde o zmiňování Krymu v tomto kontextu, považujeme to za nepřípustné. Je to téma, o kterém se vůbec nedebatuje. Je to jednou provždy uzavřená otázka,« dodal. Výrazy okupace a anexe považuje za naprosto nepřípustné vůči Krymu, ať de facto, tak de jure.

Podle Peskova je příliš brzy na komentář k 1. kolu prezidentských voleb na Ukrajině. Nicméně poznamenal, že Kreml by si přál vidět v čele Ukrajiny lidi snažící se o urovnání konfliktu na Donbase. »Samozřejmě bychom chtěli vidět u kormidla Ukrajiny nikoliv stoupence války, ale stranu zaměřenou na reálné a postupné urovnání situace na jihovýchodě Ukrajiny,« ujistil.

Objevuje se ale také úvaha, že Rusko možná výsledky prezidentských voleb na Ukrajině neuzná. Prohlásil to už v neděli v reakci na průběh a výsledky 1. kola šéf zahraničního výboru horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov. Řekl, že během voleb byl nahlášen »fenomenální počet« stížností na porušování volebních pravidel.

Na 1700 prohřešků

Podle sdělení ukrajinské volební komise a ministerstva spravedlnosti bylo během prvního volebního kola nahlášeno asi 1700 prohřešků proti volebním pravidlům. Zahájeno bylo přes 30 trestních stíhání.

Pro Rusko by jako ukrajinský prezident byl přijatelnější kdokoli jiný než Porošenko, řekl dále Kosačov rozhlasové stanici Echo Moskvy.

