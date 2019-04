Bolševník velkolepý. FOTO - wikimedia commons

Životní prostředí chce omezit invazní druhy

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou by se omezily nepůvodní invazní druhy v České republice. Stát návrh, který zavádí nařízení Evropské unie, připravoval několik let.

Nepůvodní druhy rostlin a živočichů podle resortu ohrožují biologickou rozmanitost, hospodářství a v některých případech i lidské zdraví.

V EU je uváděno více než 12 tisíc nepůvodních druhů, z čehož deset až 15 procent je považováno za invazní. V ČR podle předkládací zprávy přesahuje počet známých nepůvodních druhů dva tisíce, podíl invazních je obdobný. »Celosvětově jsou odhadovány roční ztráty způsobené působením nepůvodních, invazních organismů na 1,4 bilionu dolarů (zhruba 32 bilionů korun), což představuje téměř pět procent světového hrubého domácího produktu,« píše se v důvodové zprávě. V EU se ztráty odhadují minimálně na 12 miliard eur (310 miliard korun) ročně. Náklady na opatření proti šíření, na regulaci a odstraňování invazních druhů v EU činí 40 až 100 milionů eur (jedna až 2,5 miliardy korun).

Běh na dlouhou trať

Řešení problematiky nepůvodních invazních druhů je podle stínové ministryně KSČM pro resort životního prostředí Marie Pěnčíkové během na dlouhou trať. Ministerstvo podle ní tuto problematiku dlouhou dobu neřešilo, doufá proto, že návrh, který nyní resort posílá do připomínkového řízení, bude odpovídat době, po kterou na něm pracoval. Konkrétní body návrhu chce Pěnčíková hodnotit až poté, co se s ním podrobně seznámí. »Každopádně všichni víme, že řada těchto zejména rostlin už je v naší přírodě natolik zakořeněna, že nebude snadné se jich zbavit. Navíc některé druhy jsou velice odolné, o to hůř jejich likvidace probíhá. Určitě je dobré, že bude, alespoň předpokládám, radikálně řešeno zavlečení nových druhů,« řekla Pěnčíková našemu listu.

Připomněla, že implementace tohoto nařízení se dotkne i dalších zákonů. Vzhledem k tomu, že mezi nepůvodními druhy je i řada živočichů, musí se podle ní do zákona na ochranu zvířat proti týrání vpravit nepůvodnost jako důvod pro usmrcení. Jsem zvědavá, jakým způsobem na tyto změny zareagují třeba ochránci zvířat. »Nemyslím, že pro ně to bude argument pro usmrcení zvířete. Jak jsem již uvedla, s celým návrhem se budu teprve podrobně seznamovat, ale předpokládám, že některé návrhy rozvíří opět širokou debatu, ať již mezi občany, tak samozřejmě i v rámci odborné veřejnosti,« dodala Pěnčíková.

Bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá…

Evropské nařízení zavedlo seznam invazních nepůvodních druhů. Jejich záměrné využívání omezuje skrze zákazy jednotlivých způsobů nakládání s nimi. V případě včasného zjištění nového zavlečení či vysazení druhu usiluje o co možná nejrychlejší vymýcení. Členské státy si mohou nastavit, jaká opatření mají být přijímána.

V ČR se mají opatření týkat například severoamerických druhů raků, které přenášejí patogen takzvaného račího moru, mývalů severních a psíků mývalovitých. Z rostlin předkládací zpráva zmiňuje bolševník velkolepý, u nějž jsou známa i zdravotní rizika, či netýkavku žláznatou.

Národní seznam invazních druhů, na kterém by byly druhy zvířat či rostlin nad schválený seznam na evropské úrovni, MŽP zavádět nebude.

(jad)