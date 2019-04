Konference opět ukázala rozvoj technologií

Konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami – sledující a propagující technologie, pomůcky, aplikace a programy, jež usnadňují život lidem s různým zdravotním postižením, vstoupila letos do 19. ročníku. Hlavním tématem byla umělá inteligence. Akce pořádaná sdružením BMI se konala v sobotu 30. března v pražském Kongresovém centru.

Technologický vizionář Microsoftu Hector Minto, jenž v plénu konference uvedl, že na světě má pouze jeden člověk z deseti přístup k technologiím, které potřebuje pro kompenzování svého handicapu – popsal, co všechno už dnes umožňuje umělá inteligence v péči o postižené lidi. Je to například přelomová technologie Seeing AI, jež lidem s omezením zraku pomáhá poznávat své okolí – vizuální svět totiž mění na akustický. Aplikace (např. v mobilu) umí přečíst nápisy včetně rukopisů i rozpoznávat předměty a jejich barvy, a navíc se díky umělé inteligenci neustále učí. Dokáže tedy poznat i osoby, popsat jejich vzhled, přibližný věk i výraz v obličeji.

Češi se neztratí

Ale ani čeští vývojáři se na INSPO nenechali zahanbit. Důkazem je ostravská společnost Benetronic, jejíž představitel Petr Uličný předvedl tzv. chytrou asistenci dostupnou v kompenzační pomůcce Benetronic Brain. Jedná se o momentálně nejpokročilejší řešení ve využití umělé inteligence pro pomoc osobám se zdravotním postižením přicházející z ČR. Díky němu je možné ovládat vybavení celé domácnosti jen pomocí inteligentní kompenzační pomůcky ovládané ústní myší prostřednictvím jazyka, dechu či hlasu. »Je potřeba péči a asistenci individualizovat,« zdůraznil Uličný. Přímo mezi účastníky konference i následné tiskové konference »zavítal« ze svého bytu, prostřednictvím robota Eiffela, Jiří Jambor postižený spinální svalovou atrofií, který ústy ovládá řadu přístrojů. Sám je spolupracovníkem Benetroniku, neboť jeho zálibami jsou IT a různé zdravotní technologie, o nichž dokáže odborně hovořit, a tak i na dálku instruovat lidi. Robota ovládá dálkově – smysl je v tom, že operátor může bez omezení pracovat z domova a přitom být prostřednictvím asistenčního robota v přímém kontaktu s kolegy na pracovišti. Umožňuje to handicapovaným zapojit se do pracovního procesu.

Lektor Petr Pašník (na vozíku) ukazuje, jak PC ovládá hlasem.

Každý stánek něco zajímavého nabízel

Konference moderovaná popularizátorem vědy, novinářem Danielem Stachem nabídla celkem přes dvě desítky přednášek a ve foyeru Kongresového centra stánky rekordních 38 vystavovatelů, komerčních i neziskových subjektů, jež informovaly o svých novinkách a aktivitách. Například Škoda Auto předvedla vůz upravený pro ruční řízení i umožnila zájemců »projet« se s takovým vozem po trenažéru.

U stanoviště obecně prospěšné společnosti Polovina nebe, nabízející osobní asistenci, sociální rehabilitaci, bezbariérovou přepravu apod., předváděl lektor hlasových technologií Petr Pašník ovládání PC hlasem. Jak prozradil naší zpravodajce, jejich kurzy prošlo v ČR již na 300 osob.

Jan Wirth informoval o prvním cestovatelském videoprůvodci pro neslyšící. Zaujala i zaměstnavatelská část konference v podobě workshopů, jejichž záměrem bylo ukázat, že lidé se speciálními potřebami se nemusí bát hledat zaměstnání i ve velkých společnostech.

Ocenění pro nápadité a aktivní

Na konferenci byla udělena cena Nadace Vodafone zvaná Rafael. Získal ji projekt Knihovna digitálních dokumentů zapsaný pod Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR. Knihovna nabízí přes 29 000 titulů, které jsou lidem se zrakovým postižením přístupné zdarma, v hlasové podobě či v Braillově písmu. Součástí ceny je šek na 200 000 Kč. V rámci 15. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap zvítězil neslyšící Ladislav Kratochvíl.

