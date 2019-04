Lídr britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn. FOTO - wikimedia commons

Corbyn tlačí na vyslovení nedůvěry Mayové

Lídr britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn bude usilovat o to, aby parlament vyslovil nedůvěru premiérce Therese Mayové a britští voliči šli k předčasným volbám. Britským médiím to řeklo několik labouristických poslanců, jejichž strana získává v posledních průzkumech náskok před vládnoucími konzervativci.

Mayová sice čelí od pátečního třetího odmítnutí brexitové dohody rostoucímu tlaku na odstoupení i z řad své vlastní strany, většina toryů se však kvůli hrozící volební prohře cestu k novým volbám otevřít nechystá. »Mluvil jsem v sobotu večer s Jeremym a připravuje se na parlamentní volby,« řekl podle listu The Sun místopředseda labouristů Tom Watson. Labouristé by do případných voleb šli se slibem těsnějších vazeb na Unii, než dojednala Mayová, a jejich program by podle Watsona velmi pravděpodobně počítal s vypsáním druhého referenda o odchodu z EU.

Corbyn vyvolal hlasování o nedůvěře již v prosinci, tehdy se za Mayovou postavili jinak rozhádaní konzervativci i severoirští unionisté, kteří podporují její menšinovou vládu.

Premiérka Theresa Mayová. FOTO - wikipedia commons

Mayová po pátečním neúspěchu své dohody v Dolní sněmovně naznačila, že jednou z možností, jak z krize, je právě vypsání předčasných voleb. Podle posledních průzkumů by v nich však labouristé získali až pětiprocentní náskok před stranou premiérky, kterou by v případě pádu Mayové patrně čekal složitý boj o nástupnictví.

Podle ministra spravedlnosti Davida Gaukea by mohla Mayová v tomto týdnu přiložit větší váhu než dosud názorům poslanců, kteří po naší uzávěrce měli hlasovat o další sérii preferovaných variant řešení brexitové krize.

Reality show

Britské televizní a rozhlasové stanice zaměřené na zpravodajství mezitím zaznamenaly v souvislosti se škobrtavým odcházením Spojeného království z Evropské unie rekordní počty diváků a posluchačů. Brexitová sága totiž nepostrádá akci, napětí a drama a stala se nejnovějším a návykovým hitem žánru reality show, citoval deník The Guardian jednoho psychologa.

Televizní kanál BBC Parliament, který pokrývá například barvité dění v Dolní sněmovně, tak podle ČTK od ledna každý měsíc přitáhl o 3,5 milionu diváků více.

(rom)