FOTO - Pixabay

Zákon o bydlení bude nejspíš poslaneckou iniciativou

Nejpozději do konce roku by se měl do Sněmovny dostat k projednání návrh zákona o bydlení. Jde o to, aby se do parlamentních voleb na podzim 2021 stihl projednat a schválit. Poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) sdělila, že by ho mělo připravit ministerstvo pro místní rozvoj. Ale asi se tak nestane.

V legislativním plánu pro letošek však není. Schůdnější proto může být poslanecká předloha. Podle expertů Platformy pro sociální bydlení se bytová nouze v ČR bez zákona nevyřeší. »Od roku 2005 skutečně selháváme v tom najít shodu ve Sněmovně, a zejména s obcemi a městy, na tom, jak má zákon o bydlení vypadat. Teď jsme v situaci, kdy už si nemůžeme vybírat. Je jasné, že tahle vláda, nebo poslanci této Sněmovny, musí přinést a odhlasovat řešení. Pro mě je jedno, jestli to bude vládní, nebo poslanecký návrh. Musí na něm být politická shoda,« řekla novinářům poslankyně ČSSD Kateřina Valachová. Dodala, že návrh paragrafů je nutné mít ve Sněmovně nejpozději do konce roku, aby se zákon stihl do voleb přijmout.

Tento program je podle místopředsedy sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiřího Dolejše (KSČM) nabízený jako náhražka daného zákona. »Je věcí k diskusi a je zřejmé, že neshoda panuje ve vládních řadách. Tam by se měla shoda začít urychleně hledat. Druhá věc - v roce 2011 byla schválena státní koncepce bydlení, která v příštím roce končí. A neplní se. Pak je nejvyšší čas předložit aspoň pracovní verzi koncepce na další období, protože v roce 2020 by se už měla schvalovat, a vláda je očividně ve skluzu,» sdělil Dolejš našemu listu. Podle něj je jasné, že vláda, než aby přiznala barvu, vystrčila na veřejnost své dvě poslankyně. Kromě Valachové také Evu Fialovou (ANO).

Alibismus. Proč se nejde vládní cestou?

Babišova vláda ANO a ČSSD, kterou tolerují komunisté, ve svém programu slíbila zákon o sociálním bydlení. Od záměru však ustoupila a rozhodla se pro dotační program Výstavba. Později začali vládní politici mluvit o zákonu o dostupném bydlení. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) před dvěma týdny uvedla, že na grémiu k sociálnímu bydlení představila teze k zákonu o dostupném bydlení. Podporovat by se mělo mj. družstevní bydlení.

»Je to tak trochu předvolební zviditelnění se. Pokud v sestavě jsou dvě vládní poslankyně – proč to nejde vládní cestou? Odpovím. Do jisté míry je to spíše manifestace konkrétních poslankyň, protože z vlády a speciálně z MMR přichází názor, že zákon o sociálním bydlení nebude, že ministryně Klára Dostálová připravuje v rámci Státního fondu rozvoje bydlení program Výstavba 19,« reagoval Dolejš. Podle něj je to nový program, který nabízí jak úvěrové, tak dotační nástroje, které jsou jakousi nabídkou pro obce, aby si opravily kapacity v sociálním bydlení. »Není to uzákonění toho, co je sociální bydlení, neřeší se tedy střetový problém, tj. do jaké míry to budou obce řešit na bázi povinnosti nebo dobrovolnosti,« zdůraznil Dolejš.

Přijetí zákona podporují Piráti. »Bez komplexního systémového řešení, které zaručí obcím to, že nebudou přetížené, se nepohneme,« uvedla Olga Richterová (Piráti). Pokud vláda nepřijde s řešením, bude jako poslankyně pracovat na vzniku normy. Podle Richterové by měla předloha upravovat nejen pravidla pro byty, ale i pro služby a další opatření na pomoc potřebným.

Kontaktní místa pro podporu bydlení

Podle expertů by měla vzniknout ve městech s bytovou nouzí kontaktní místa na podporu bydlení s poradcem a sociálním pracovníkem. Koordinovali by pomoc, která by zahrnovala překlenovací půjčky, dávky na kauci, poradenství či řešení dotací. »Existují orgány sociálně právní ochrany dětí, obdobně by mohlo fungovat toto kontaktní místo. Nebylo by složité nastavit financování,« uvedl analytik organizace Lumos Jan Klusáček. Nastavení nového systému kontaktních míst s ucelenou pomocí by podle něj dokázalo podle předběžných údajů do budoucna výdaje šetřit, a to třeba díky nižším nákladům na péči o děti v ústavech, pobyty v azylových domech či vězeních. »V desátém roce fungování by potenciální úspory dosáhly osm miliard ročně, náklady by činily asi 2,5 miliardy. Bilance je tedy přes pět miliard. Ve druhé dekádě by za celé desetiletí úspora dosáhla přes 50 miliard korun. Pro stát je to jednoznačně ekonomicky výhodné,« shrnul výsledky propočtů Klusáček.

Na závěr pár čísel. V ČR je 54 tisíc domácností v závažné bytové nouzi, jde o 83 tisíc lidí. Z toho 9600 rodin, ve kterých žije 20 500 dětí. Polovina domácností v závažné bytové nouzi žije pouze ve 14 obcích. Každoročně spadne do bytové nouze 11 700 domácností. Téměř polovina ze všech rodin s dětmi v bytové nouzi žije v deseti městech ČR. Jak jdou za sebou, možná mnohé překvapí: Ostrava, Brno, Praha, Ústí nad Labem, Karviná, Havířov, Kladno, Most, Olomouc a Příbram. Roste i počet seniorů, kteří nemají kde bydlet.

Opatření, která připravila současná vláda, nebudou stačit. Podle programu MMR Výstavba by se současných 54 tisíc domácností v bytové nouzi dočkalo zlepšení situace zhruba za 40 let! Analýza ukázala, že polovina lidí ve vážné bytové nouzi žije ve 14 městech. Podle expertů Platformy pro sociální bydlení by se tak k přípravě normy měli vyjadřovat hlavně jejich představitelé. Dolejš v rozhovoru s naším listem poukázal na to, že zákon o sociálním bydlení ve svých programech požadovaly různé strany. »Vládě se do toho však nechce, protože neví, kudy z místa,« prohlásil.

(ku)