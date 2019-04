Roman Blaško (vlevo) a Richard Knot na tiskové konferenci. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Ukrajina třídí novináře na vhodné a nevhodné

Čeští novináři Roman Blaško a Richard Knot přiblížili okolnosti svého nevpuštění na území Ukrajiny, kde měli být součástí mezinárodní pozorovatelské novinářské mise během prvního kola tamních prezidentských voleb. Silové složky jim však vstup do země znemožnily. Na tiskové konferenci to zhodnotili jako libovůli současné ukrajinské moci, která nemá zájem na tom, aby evropští žurnalisté popisovali bez cenzury ukrajinskou realitu.

Blaško a Knot odletěli v pátek 29. března z Prahy do Varšavy a poté pokračovali dalším leteckým spojem do ukrajinské Oděsy. Vízum ke své cestě nepotřebovali, neboť vstup na Ukrajinu je na dobu 90 dnů bezvízový. »Podivné již bylo, že po výstupu z letadla jsme zaznamenali dvě přepážky pro cestující – jednu pro turistické cesty, druhou pro novináře a pozorovatele,« líčil Blaško. Jakmile se dostali na řadu a zaznamenal je odbavující úředník, ihned si je převzali pracovníci policie a SBU (ukrajinské civilní kontrarozvědky), kteří je podrobili dlouhým výslechům. Knot byl zpovídán 35 minut, Blaško, který je redaktorem a fotografem našeho listu, celou hodinu. »Otázky, které nám úředníci kladli, byly nakopírovány předem na papíře, to znamená, že na nás, ale i na další ‚nežádoucí‘ byli připraveni. Ptali se mě například, zdali Haló noviny píšou o Ukrajině prorusky, nebo proukrajinsky, což považuji za absurdní. Odpověděl jsem jim, že píšou objektivně,« pokračoval Blaško. Jediné, co vyšetřující nezajímalo, bylo jejich členství v politických stranách, to však prý podle jejich slov »stejně již znají«.

Nakonec oba skončili na cca dvě hodiny v cele předběžného zadržení, v níž již dlela »mezinárodní společnost« lidí různých barev pleti. Posléze jim byly vydány cestovní pasy a list dokládající, že jsou z Ukrajinské republiky vyhoštěni. Dozorující policista osobně dohlédl, jak nastoupili v nočních hodinách na palubu letadla na zpáteční let do vlasti.

Záminky a skutečný důvod

»Jako důvod vyhoštění bylo uvedeno, že nemáme dostatek peněz pro zajištění hotelu, což ale nebyla pravda. Vše jsme měli dopředu zařízené. Jako další důvod nám sdělili, že jsme prý nebyli schopni doložit cíl naší cesty, což také nebyla pravda. Jeli jsme za reportážními účely a to jsme také otevřeně říkali,« vysvětlil Blaško. Toto podle obou novinářů byly jen záminky, skutečný důvod vidí jinde - aby nemohli během voleb monitorovat jejich průběh, když »se očekávaly nějaké střety«.

Situace na Ukrajině se totiž, jak podotkl Knot, ani zdaleka nepřibližuje evropským standardům. Oba novináři získali bohaté zkušenosti v roce 2014, kdy jako pozorovatelé s pověřením Evropského parlamentu sledovali volby do ukrajinského parlamentu. Ve volebních místnostech se prý děly »neuvěřitelné věci«, například »náhle« v konkrétním volebním okrsku zmizely hlasy pro komunistickou stranu, které se teprve na intervenci mezinárodních pozorovatelů opět navrátily do volebních výkazů. Po volbách pak ihned na základě četných stížností probíhala soudní jednání, a příznačné bylo, že za jakou jednající stranu se posadili pozorovatelé z EU, tak na tu se soudce přiklonil, prohlásil Knot. »Je to něco, co si u nás vůbec nedovedeme představit.«

Ze skupiny cestujících, kteří přiletěli do Oděsy společně s Blaškem a Knotem, nebylo vpuštěno do země celkem osm lidí: dva Češi, Turek, Španěl, ostatní byli Rusové. »Takových případů bylo více, měli jsme podobných signálů mnoho už před odletem,« řekl Blaško, vyhoštěni byli také Rakušan, Ital a Němec.

Nedemokratické volby

Blaško a Knot hodnotí první kolo prezidentských voleb na Ukrajině, jehož vítězi jsou komik Volodymyr Zelenskyj a současná hlava státu Petro Porošenko, jako nedemokratické od samého začátku, protože se voleb nemohli účastnit kandidáti levice. Ti nebyli vůbec připuštěni. »Porošenko vložil do volební kampaně 450 milionů hřiven a udělá vše pro to, aby ve druhém kole zvítězil. Za Zelenským stojí ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj, který sám žije mimo Ukrajinu a stojí za ním americko-izraelské zájmy. Kolomojskyj je ten, co financoval soukromé paramilitární prapory neblahé pověsti a jeho cílem bylo doslova ‚smést‘ Donbas,« řekl Blaško.

Čeští novináři jsou překvapeni vysokou volební účastí voličů a jsou přesvědčeni, že Ukrajinci žijí ve značné informační izolovanosti, kdy většina médií razí jen jeden trend a názor, a nevědí, jak situaci uchopit. Tím vysvětlují příklon k populárnímu komikovi.

(mh)