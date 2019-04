Postup Sparty po bitvě, Slavia suverénně

Fotbalisté pražské Slavie rozdrtili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu Karvinou 5:0 a pokračují v cestě za obhajobou trofeje. Sparta porazila v penaltovém rozstřelu Teplice a po třech letech postoupila do semifinále.

Hosté na Stínadlech vedli po brance Srdjana Plavšiče, domácí ale v nastavení srovnali zásluhou Michala Jeřábka a do vedení je v prodloužení poslal Jan Hošek. Pár sekund před koncem ale Václav Drchal zařídil penaltový rozstřel, ve kterém hosté uspěli 4:2.

»Byl to typický pohárový zápas a nepamatuji si, kdy bychom hráli takhle dramaticky. Pro fanoušky to musel být zážitek, pro trenéry na obou stranách už je to horší,« řekl trenér Sparty Ščasný. »Měl nás srazit gól v 92. minutě a nesrazil. Tam se ukázala síla mužstva, že jsme to nezabalili a rvali jsme se až do konce. Penalty už pak jsou loterie,« dodal.

»Byly to návaly... Ale něco podobného jsem zažil třeba ve Spartě v Evropské lize se Sönderjyske, kdy jsme doma prohrávali 0:2 a vyhráli jsme 3:2. Ale to bylo ve Spartě, kde musíte, tady s Teplicemi jsme mohli a jsem pyšný, že jsme byli lepší než Sparta,« uvedl domácí kouč Stanislav Hejkal, který v minulosti působil jako Ščasného asistent v Teplicích i na Letné.

Sparta o víkendu po šesti výhrách poprvé na jaře ztratila body a pro pohárové utkání udělal Ščasný tři změny v sestavě. V brance dostal šanci náhradník Heča, do zálohy se vrátil talentovaný Hložek a na kraji obrany nastoupil Chipciu. Hostům stále chyběl zraněný Dočkal.

V prvním poločase toho moc k vidění nebylo a na první výraznou šanci se čekalo až do 35. minuty, kdy se Žitný dokázal ve vápně otočit kolem obránce, ale jeho střela těsně minula levou tyč. Další velkou příležitost si domácí vypracovali těsně před přestávkou, kdy Shejbalův volej po rohu skvěle vyrazil Heča.

První světlý moment ze strany Sparty přišel až v 55. minutě, kdy zpoza vápna vystřelil Frýdek a gólman Diviš musel vytáhnout povedený zákrok. V 75. minutě se ale hosté dočkali, protože nepovedenou Kangovu střelu uklidil do odkryté branky střídající Plavšič, který za Spartu nastoupil poprvé od začátku prosince.

Tepličtí po nevýrazné druhé půli okamžitě vrhli všechny síly do útoku a ve druhé minutě nastavení poslal zápas do prodloužení hlavou Jeřábek. Přesným centrem ho našel Kučera, který se poté podepsal i pod rozhodující branku. Po jeho rohu se totiž opět hlavou prosadil další stoper Hošek.

Velkou šanci vyrovnat poté zahodil hlavičkující Hložek a na druhé straně Heča vychytal Jindráčka. »To byl klíčový moment. Kdyby proměnil, tak by se už Sparta nezvedla. To byla škoda a v závěru už to bylo o štěstí a nemůžu klukům nic vyčíst. Byli jsme Spartě velmi důstojným soupeřem a neudělali jsme ostudu,« uvedl Hejkal.

V závěru přišly velké chvíle střídajícího Drchala. Nejprve v obrovské šanci netrefil branku, ale ve druhé minutě nastavení po Kangově akci dokázal poslat zápas do penaltového rozstřelu. Štěstí se hostů drželo i v něm, protože nejprve Heča chytil Kučerův pokus a ve třetí sérii trefil Ljevakovič břevno. Na 3:1 vzápětí zvýšil Drchal a na konečných 4:2 poté upravil Kanga.

Sparta v poháru zvládla penalty podruhé za sebou a do semifinále prošla po třech letech. Letenští, kteří v nejvyšší soutěži ztrácí na vedoucí Slavii propastných 15 bodů a jejich šance na titul je spíš teoretická, navíc stále drží šanci na zisk první trofeje od roku 2014, kdy ovládli ligu i pohár. Soupeře pro semifinále jim určí páteční los.

Fotbalisté pražské Slavie rozdrtili ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu Karvinou 5:0 a pokračují v cestě za obhajobou trofeje. V závěru první půle během čtyř minut poslali lídra ligy do dvoubrankového vedení Michal Frydrych s Alexandruem Balutou a po přestávce se dvakrát trefil Mick van Buren a jednou Josef Hušbauer. Soupeře pro semifinále určí Slavii páteční los.

»Máme to, co jsme chtěli, což je postup. Nicméně ve hře byly rezervy. Že bychom skákali dva metry vysoko, to ne. Vnímáme, že Slavia double ještě nemá. Tenhle zápis do historie Slavie nás láká. Takže za tím jdeme, chceme uspět na všech frontách,« řekl na tiskové konferenci asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Oba trenéři udělali oproti poslednímu ligovému utkání řadu změn. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský zamíchal se základní sestavou oproti sobotnímu duelu s Libercem hned na devíti postech, jeho protějšek František Straka dokonce z poslední zahajovací jedenáctky nasadil od začátku jen jednoho hráče. Nový karvinský trenér se v Edenu, kde coby sparťan v sezoně 2011/12 krátce neúspěšně působil, dočkal vulgarit a urážek od fanoušků.

Domácí byli v souboji lídra ligy s předposledním celkem tabulky od úvodu lepší a během necelých tří minut si vytvořili dvě šance. Van Burena ale vychytal Pastornický a Frydrych hlavou minul odkrytou branku. Hráči Karviné se oklepali a ve 30. minutě mohli nečekaně udeřit. Po rychlém brejku se ale Bukatova přízemní střela pouze otřela o tyč.

»Soupeř po pěti našich neproměněných šancích zahrozil tyčkou a mohli jsme prohrávat 0:1. Zápas mohl být daleko těžší,« připustil Köstl. »Samozřejmě by to asi bylo jiné, kdybychom v prvním poločase dali šanci, ale myslím, že Slavia by to stejně uhrála,« dodal Straka.

V 39. minutě otevřeli skóre domácí. Bránící Krivák odvrátil Královu nedůraznou střelu jen před sebe a Frydrych uklidil míč do sítě. Coby obránce skóroval ve čtyřech z posledních pěti zápasů, v nichž hrál od začátku.

»Musí se to umět dát ten gól. Jsem rád, že mi tam ty góly padají, když třeba nehraju tolik. Snažím se trenérovi ukázat, že bych třeba mohl hrát častěji,« řekl Frydrych. »I když hraji obránce, snažím se dostat do vápna a někdy se to ke mně odrazí. Dnes jsem měl zase štěstí, že mi to tam obránce přiťukl. Jsem rád, že jsem dnes hrál zase od začátku a že jsem mohl pomoci týmu vítězným gólem,« dodal.

Hned za čtyři minuty slávisté zvýšili. Po závaru napřáhl za vápnem Baluta a technickou ranou překonal Pastornického. »Hlavně v prvním poločase byly ve hře nedostatky. Čtyři ofenzivní hráči nepodali výkon, jaký bychom si představovali. Nějakým způsobem čekají na svou šanci, pak ji dostanou a nenaloží s ní vůbec dobře. Řešili jsme to hned po poločase relativně důrazněji,« uvedl Köstl.

Slezané odpadli a v úvodní čtvrthodině druhé půle dostali další dvě branky. V 51. minutě nejprve hlavou zblízka zužitkoval centr Van Buren a v 58. minutě se přízemní střelou prosadil Hušbauer. Ten pak přepustil místo na trávníku Ševčíkovi, který se vrátil na hřiště po zranění.

V 69. minutě přidali Pražané pátý gól. Pastornický ještě vytáhl Traorého ránu, ale na Van Burenovu dorážku už nemohl dosáhnout. Hosté byli v druhé půli neškodní a domácí brankářská dvojka Kovář v klidu udržel čisté konto.

»Pro mě je priorita číslo jedna zachránit ligu. Věděl jsem, že Slavia má opravdu skvělý tým a je úplně jedno, kdo bude hrát. Já naopak potřeboval vidět ty hráče, kteří nehráli v těch dvou předchozích zápasech. Dnes mi to utkání hodně ukázalo. Troufnu si tvrdit, že jsme čtyřikrát nahráli soupeři na gól. Z toho pohledu jsme opravdu byli výtečnými partnery,« dodal Straka.

FK Teplice - Sparta Praha 2:2 po prodl. (1:1, 0:0), pen. 2:4

Branky: 90.+2 Jeřábek, 100. Hošek - 75. Plavšič, 120.+1 Drchal. Rozhodčí: Orel - Kubr, Hock. ŽK: Trubač, Soungole, Bezdička, Vondrášek, Jeřábek - Costa, Plavšič, Frýdek, Kanga. Diváci: 7361. Penalty proměnili: Hora, Jindráček - Zahustel, Frýdek, Drchal, Kanga. Neproměnili: Kučera, Ljevakovič - Plavšič.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Hora, Soungole (81. Hošek), Kučera, Žitný (63. Bezdička) - Trubač (74. Radosta, 118. Ljevakovič), Jindráček. Trenér: Hejkal.

Sparta: Heča - Chipciu (96. Zahustel), Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Sáček (88. Radakovič), Frýdek, Kanga, Karlsson (70. Plavšič) - Tetteh (46. Drchal). Trenér: Ščasný.

Slavia Praha - MFK Karviná 5:0 (2:0)

Branky: 51. a 68. Van Buren, 39. Frydrych, 43. Baluta, 58. Hušbauer. Rozhodčí: Váňa - Fišer, Vitner. ŽK: Baluta - Dramé, Čolič. Diváci: 5749.

Slavia: Kovář - Frydrych, Ngadeu, Deli (67. Vlček), Zelený - Král, Traoré (72. Stoch) - Baluta, Hušbauer (63. Ševčík), Olayinka - Van Buren. Trenér: Trpišovský.

Karviná: Pastornický - Čolič, Krivák, Dramé (58. Rundič), Djordjevič - Suchan, Bukata - Galuška (57. Guba), Vlachovský (70. Lingr), Letič - Faško. Trenér: Straka.

(red)