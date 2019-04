V baráži o extraligu zatím bezchybné Pardubice

První body kladenských Rytířů

Hokejisté Pardubic završili úvodní čtvrtinu baráže o extraligu výhrou 5:1 v Chomutově a zůstávají v čele tabulky s maximálním možným ziskem devíti bodů. Kladno poprvé skórovalo a výhrou 2:0 nad Českými Budějovicemi rovněž bodovalo, čímž Rytíři poslali Jihočechy místo sebe na dno.

Chomutov odpověděl jen na úvodní gól Dynama. Shodně dvěma body za gól a asistenci pomohli k dalšímu úspěchu nejhoršího týmu nejvyšší soutěže Francouz Jordann Perret a Luboš Horký. Piráti podruhé za sebou prohráli a mají na druhém místě na kontě stále čtyři body.

»Podali jsme od první minuty koncentrovaný výkon, měli jsme lepší pohyb a plnili jsme stejně dobře jako v předchozích zápasech taktické věci. Zaslouženě jsme vyhráli,« uvedl asistent pardubického kouče Richard Král.

Premiérový gól Rytířů v bojích o nejvyšší soutěž vstřelil ve 12. minutě v přesilové hře Antonín Melka a ve druhém dějství pojistil vedení kanadský obránce Brendon Nash. Čisté konto vychytal Lukáš Cikánek.

»Šli jsme do zápasu s tím, že už musíme bodovat a pokud možno získat tři body. Ze začátku nám to trošku zkomplikovalo oslabení ve třech, ale odehráli jsme ho velmi dobře. Jak už to tak bývá, když se ubrání takové oslabení, tak se většinou vyhrává. Měli jsme i hodně šancí, dali jsme jen dva góly, ale tři body bereme a to bylo dneska nejdůležitější,« prohlásil kladenský kouč David Čermák.

Piráti Chomutov - HC Dynamo Pardubice 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Flemming (Jank, Raška) - 3. Perret, 12. L. Horký (Mandát), 21. P. Sýkora (Ihnacak, M. Kratochvil), 35. J. Kloz (L. Horký), 49. Rolinek (Poulíček, Perret). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - Pešek, Hynek. Vyloučení: 7:3. Využití: 0:1. Diváci: 2882.

Rytíři Kladno - ČEZ Motor České Budějovice 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 12. Melka (B. Nash), 36. B. Nash (Plekanec, A. Lakos). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Bryška, Lederer. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 4720.

1. Pardubice 3 3 0 0 0 14:2 9 2. Chomutov 3 1 0 1 1 7:10 4 3. Kladno 3 1 0 0 2 2:7 3 4. České Budějovice 3 0 1 0 2 6:10 2





