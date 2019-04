Věra Žižková (druhá zleva) na vernisáži svých obrazů. FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Obrazy, které vyzařují optimismus

Vernisáží ve výstavní síni a. s. Futura byla v úterý 2. dubna zahájena dvouměsíční výstava krajinné malířky Věry Žižkové.

Předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM je původní profesí pedagožkou výtvarné výchovy. Nejvíce ji oslovuje krajina, zejména ta v okolí Kostelce a v údolí řeky Divoká Orlice. Maluje pro radost svou a svého okolí. »Věra Žižková a příroda! Není divu, že je námětem i předmětem jejích obrazů. Vždyť do ní má pár kroků, a tráva a květiny dorůstají k zápraží jejího domu. Ohnivá barevnost jejích obrazů jako by připomínala van Gogha a impresionisty,« vysekl poklonu jejímu malířství básník Karel Sýs. Sýs viděl její obrazy na jednom ze setkání členů a příznivců komunistické strany na její vlastní zahradě. »Nešlo je přehlédnout, protože nejen zářily barvami jara, léta i raného podzimu, ale také vyzařovaly. Vyzařovaly optimismus, a optimismus je záření o vzácné vlnové délce, záření životodárné, ale dnes už bezmála vyčerpané. Neboť co optimistického, neřku-li veselého čeká chudé, ale i bohaté dnes, kdy je všecko hybridní – lásky i války? Kdy je láska za prachy a válka za rohem?« uvedl dále. V jejích obrazech je poezie, doplnil jej Jaroslav Kojzar.

Výstavu naleznete ve 2. patře domu Politických vězňů 9 v Praze. Vstup volný.

(mh)