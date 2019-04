Studenti, ukliďme Zemi

Kvůli minulému sloupku, kdy jsem zapochybovala o upřímnosti studentů při ekologických demonstracích, psaném spíše s nadsázkou, jsem se dozvěděla, že mám staré myšlení. Troufám si oponovat, že nemám. Není to ještě tak dlouho, co jsem sedávala ve studentských lavicích. Moc dobře si pamatuju, jak jsme celá třída v jednom šiku tenkrát podporovali stávku učitelů! Proč? No protože učitelé prostě neučili! Hurá!

Samozřejmě jsme také chtěli jejich kvalitní ohodnocení, vždyť si to za tu snahu o kultivaci našich mozků přeci jen zasloužili. Byť mnozí té kultivaci vzdorovali, seč jim síly po propařených nocích stačili (kocovina se ve školních lavicích prospává fakt blbě, taky jsem to zkusila…). Ale přeci jen převládalo všeobecné, byť nevyřčené veselí z každé příležitosti, kdy se dělalo cokoliv jiného než biflování…

Možná dospělost, určité dozrání i vlastní zkušenosti mě tedy dovádějí k myšlence, že ono to s tou snahou o skutečnou záchranu planety nebude u nás až tak žhavé. I když by samozřejmě být mělo.

Ale ráda bych se pletla.

A abych jen nekecala, ale ukázala, že to myslím s ekologií upřímně, opět jsme se zapojili s naší farmičkou do tradiční akce Ukliďme Česko. U nás a v širokém okolí se bude uklízet v sobotu 6. dubna. Mapu akcí i datum úklidu ve svém okolí snadno najdete na internetu www.uklidmecesko.cz. Akce ale probíhají, nebo budou probíhat, celý duben. A prakticky jde spíš o koordinaci a vyzvednutí pytlů a pracovních rukavic, které budou k dostání od rána třeba i u nás na farmamiskovice.cz. Uklízet ale není nutné jen ve vybraných lokalitách. Sobečtí bordeláři, ale i vítr dokáže nahnat odpadky do všech možných i nemožných koutů přírody. Iniciativě se meze nikdy nekladou!

A teď jen čekám, že se sociální sítě, jako je Instagram, Twitter, Facebook a podobné, budou jen hemžit a plnit příspěvky s fotkami studentů s pytli naplněnými odpadky v probouzející se jarní přírodě. Bylo by fajn zvednout reálnou lavinu solidarity s naší Zemí a odpomoci jí byť jen troškou v podobě jednoho, dvou pytlů na osobu posbíraného plastu. Kdyby se k tomu vymyslel chytlavý hashtag, třeba #ForCleanFuture nebo #ImCleaningEarth, mohla by taková módní vlnka být užitečná. Když by se převalila přes celou planetu, a každý (no dobře alespoň každý třetí) student by se připojil, bylo by to jistě na Zemi vidět. A mnozí by se zamysleli. A třeba by spíš toto než protesty, konečně zvedlo ze židlí i velké producenty toho odpadu. Zvláště, kdybychom jim to vrátili hezky k recyklaci do jejich centrálních továren anebo luxusních sídel, no ne?

Helena KOČOVÁ