Zaslepující nenávist

Nenávist je zaslepující. Vede jenom k nedůvěře a k narušeným vztahům mezi lidmi. Co nenávist způsobila v dobách dávno minulých, víme. Hořely hranice, stopy od krve ulpívaly na mučidlech, zlomení lidé byli schopni se přiznat k čemukoli. Pak dostávali, před zmíněnými hranicemi či lámáním v kolech, rozhřešení od zástupců »církve svaté«, ba vlastně »církve nejsvatější«. Přitom přece právě ona měla podle Kristova učení odpouštět. Neopouštěla. Dnes není doba na hranice, ani na výslechy na mučidlech, a tedy ani na rozhřešení. A přesto stále přetrvává nenávist, žádné odpouštění. Bylo by třeba »znovu přibíjet na kříž«. Nebrání však tomu církevní právo, ale to lidské, vybojované právě na církvi.

Nenávist by neměla patřit mezi vlastnosti člověka, a vůbec by neměla být znakem kněze, i když se kněžského zaměstnání vzdal, aby mohl »jít do politiky«, a hlásat nenávist otevřeně, protože jako kněz by se přece jen musel držet zpátky a tvářit se, že odpouští. Je to sice farizejské, ale církev alespoň na oko musí hlásat, že slovo odpouštět má přímo vytesáno »ve svém štítu«, i když tomu tak není.

Koho mám na mysli? No přece delegáta sjezdu KDU-ČSL Daniela Hermana, bývalého ministra přes kulturu Sobotkovy vlády. Na onom sjezdu vypracoval dokonce »rezoluci«, v níž lidovci unisono požadují odchod ministryně průmyslu a obchodu, protože si dovolila požádat na schůzce investorů zástupce Tchaj-wanu, aby přece jen jednání opustil, protože proti jeho účasti protestoval čínský velvyslanec. Sice chápu paní ministryni, že politika jedné Číny, kterou jsme jako stát přijali, je pro ni zavazující, ale pro lidovce je to komunistický nepřítel, a komunisté, jak víme, »sebrali jedině pravé církvi« majetek a to je nejděsivější provinění od dob albigenských, které za to svého času vyvraždili na příkaz přímo z Říma snad do jednoho. Dnes u nás, právě komunisté, chtějí dokonce zdanit tzv. náhrady za majetek tzv. nevydaný. Tedy ti komunisté čeští, ale i čínští nebo ti odkudkoli, jedno jsou, a »měli by být odsouzeni na hranice«. Nedivil bych se, kdyby to bylo možné, že hlavním inkvizitorem by se stal páter expáter Herman. Jen proto ho kdysi církev vyslala, aby se stal ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Neuspěl však ve funkci dlouho. Našla se pro něj jiná, ještě zajímavější životní náplň. Stal se ministrem kultury a mohl tak kontrolovat tzv. církevní restituce. Také proto Sobotkova ČSSD měla svázané ruce v plnění jednoho ze svých slibů o změnách v zákonu o »restitucích« a premiér musel, i když možná velmi rád, od záměru ustoupit.

Čína je navíc nepřítel. Neuznává nejen vůdčí roli Spojených států ve světě a jejich »moudrých rozhodnutí«, proto ostatně na sjezdu KDU-ČSL zazněl, jistě i z úst exministra Hermana, požadavek účastnit se ještě větší aktivitou v misích Aliance. Že dštil při svém vystoupení síru na Rusko, je jasné. Kdyby Putin nebyl, mohla být na Krymu mocná americká námořní a letecká základna, stejně jako tomu bylo po akci v Kosovu. Američtí boys by nejen jih Ruska, ale také Černé moře a Blízký východ měli pak odsud jako na dlani. Proto tak na sjezdu volal po zachování tvrdých ekonomických sankcí vůči Rusku a navrhl dokonce, aby lidovci iniciovali v parlamentu zákon, jenž by umožnil finanční a vízové sankce na ty Rusy, kteří se podílejí »na porušování lidských práv«. Tedy, přeložíme-li to do obyčejného »lidského jazyka«, neposlouchají naše »zaoceánské bratry«, a dokonce nectí třeba prvořadost nejdůležitějšího »lidského práva«, což znamená vlastnit, nedotknout se majetku, byť získaného podivným způsobem. A jsme zase u Hermanova poslání, jež mu uložila sama »nejsvatější církev«. Bez patřičného stupně nenávisti by ovšem své zadání plnit nemohl. A ta u Daniela Hermana je.

Jaroslav KOJZAR