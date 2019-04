I za to mohou jistě komunisti

Opravdu máme být spokojeni se současným stavem, kdy nejen kvalita potravin je u nás nižší než v sousedních zemích, ale i s tím, že samotné nám nabízené výrobky se »poněkud« zmenšily? Ne, nepřeháním. O kvalitě se napsalo mnohé, o tom, co nám je vlastně nabízeno za stejnou, nebo dokonce zároveň za cenu vyšší, což je pravděpodobnější, už nikoli. Při tom jde o největší útok na naše kapsy, s nímž se, jsme přece liberálně myslícím státem, nic nedělá.

Nevěříte? Jen několik příkladů: Bohemia Chips z 85 gramů zeštíhlely na 77 g, pivo Březňák má oproti loňsku 400 ml, ač ještě loni to bylo 500 ml, Granko ještě v roce 2015 vážilo v nabízeném balení 500 g, dnes má 450, nanuk Míša s dřívějším objemem 55 ml se dnes prodává jako 45mililitrový, Tatranky před několika lety vážily 50 g, dnes je to 47 gramů, a tuzemák? Božkov snížil procento alkoholu ze 40 % na 37,5 %, atd., atd. Seznam by byl, nejen kvůli rostoucím cenám, ale i kvůli snížení gramáže a tím i »skrytým« zdražením dlouhý.

A my, jako ovce, jen kývneme hlavou a podřídíme se diktátu mocných, z nichž většina má svá sídla daleko za našimi hranicemi. Zisky si však k nim cestu nacházejí a sníženy být nemohou, jak by totiž ti majetní, prosím vás, žili, kdyby nemohli kupovat jachty, soukromá letadla a sídla se zvěřincem a podzemními bazény? Na to eurounijní předpisy a ochrana soukromého vlastnictví pamatují. Vzpomínám, jak jeden nově jmenovaný ministr ze strany na jedno použití si postěžoval, jak z více než stotisícového platu bude žít. Přitom ve Svobodné Evropě, kde předtím pracoval, vydělával..., neptejte se raději kolik. Jen pro přesvědčení antikomunistou nebyl.

Nevím, kam až výrobci a prodejci ve svých nabídkách zajdou u cen a gramáže produktů, na které jsme zvyklí. Jistě ne až k nule. V nějakém kulminačním bodu, kdy už další zmenšování gramáže nebude únosné, se výrobek raději stáhne z trhu a nahradí se za působivé reklamy nějakým jiným, násobně dražším a nám, spotřebitelům, se vysvětlí, že renomovaná laboratoř u toho starého, tedy donedávna prodávaného zboží, zjistila, že byl zdraví škodlivý a že »za všechno mohou komunisti«, protože zaprvé produkt na trh vrhli ještě před Listopadem, za druhé, že si kupující jejich zásluhou na ten a ten výrobek zvykl, protože na trhu nebylo nic jiného, či za třetí, že vůbec tady vládli a narušovali tak správný běh života.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KS