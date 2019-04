VB: čtvero návrhů poslanců opět zamítnuto

Britská Dolní sněmovna v pondělí večer zamítla všechny čtyři navrhované poslanecké varianty dalšího postupu v krizi kolem brexitu.

Většinu hlasů nezískaly návrhy uzavřít celní unii s Evropskou unií, setrvat na jednotném trhu, uspořádat referendum o brexitové dohodě ani návrh zrušit brexit v případě neschválení dohody s Bruselem o jeho podmínkách.

Nejblíže k úspěchu byla celní unie, kde měli odpůrci navrch pouze o tři hlasy… Britská vláda v reakci uvedla, že bude nadále usilovat o schválení dohody se zbytkem Evropské unie, kterou vyjednala premiérka Theresa Mayová a kterou britský parlament již třikrát odmítl. Pokud se to nepovede do 12. dubna a unijní představitelé zároveň Mayové nepovolí další odklad brexitu, odejde Británie z evropského bloku bez dohody.

Hlasování, které v případě úspěchu mohlo spoluurčit další vývoj patové situace, dopadlo těsněji než minulý týden, kdy poslanci zamítli celkem osm variant. Návrh konzervativního poslance Kena Clarka, aby britská vláda vyjednala trvalou celní unii s EU, v pondělí podpořilo 273 poslanců, proti bylo 276.

Druhým návrhem, který nebyl příliš daleko schválení, se stal podnět labouristických poslanců Petera Kylea a Phila Wilsona na vypsání referenda o připravené brexitové dohodě prosazované Mayovou. Tato varianta dostala 280 hlasů, oponentů bylo 292.

Návrh konzervativce Nicka Bolese označovaný jako společný trh 2.0, který je inspirován vztahem EU s Norskem, byl poražen poměrem hlasů 261:282. Boles na jeho neúspěch reagoval rezignací na svůj post v Konzervativní straně.

Nejhůře dopadla varianta, s níž přišla poslankyně Skotské národní strany (SNP) Joanna Cherryová pokoušející se zabránit neřízenému odchodu i za cenu zrušení brexitu. Hlasovalo pro něj 191 zákonodárců, kdežto proti bylo 292.

Mezistranická skupina

Skupina vládních i opozičních britských poslanců připravila návrh zákona, kterým chce vládu přinutit k žádosti o dlouhý odklad brexitu. Cílem iniciativy je zabránit tomu, aby Británie opustila Evropskou unii bez dohody upravující podmínky tohoto procesu.

Skupinu vedou konzervativec Oliver Letwin a labouristka Yvette Cooperová, tedy poslanci, kteří stáli v posledních týdnech v čele snah prosadit alternativní podobu brexitu po opakovaném neúspěchu vládní strategie. Jenže většinovou podporu v dolní komoře parlamentu nezískala ani napodruhé žádná z předložených variant. Poslanci tedy podle všeho opouští snahu prosadit alternativní brexitový plán a místo toho se soustředí na odvrácení brexitu bez dohody.

»Yvette Cooperová a Oliver Letwin zveřejnili nový mezistranický návrh zákona, který přinutí premiérku požádat o prodloužení článku 50, aby zajistili, že Spojené království nevystoupí bez dohody 12. dubna. Délka odkladu by byla na premiérce,« vysvětluje reportér deníku The Daily Telegraph Steven Swinford.

Dnes chtějí podle ČTK poslanci prosadit usnesení, kterým by převzali kontrolu i nad programem zítřejší schůze Dolní sněmovny. Během ní by se o novém brexitovém zákoně debatovalo a následně i hlasovalo. Pokud by opatření prošlo, vláda by podle komentátorů neměla na výběr a musela by parlamentu vyhovět.

»Tohle je poslední zoufalý pokus, kterým chceme zabránit tomu, aby naše země byla vystavena rizikům spjatým s odchodem bez dohody. Uvědomujeme si, že je to složité. Rozhodně to však stojí za to,« citovala hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová konzervativce Letwina. Zpravodajka televize Sky News Beth Rigbyová zároveň na Twitteru s odvoláním na nejmenovaného jiného poslance uvedla, že Letwin »si je na 90 % jistý, že vypadneme bez dohody«.

Silné zdůvodnění

Pro poskytnutí dlouhého odkladu brexitu by ovšem Evropská unie od Británie vyžadovala silné zdůvodnění, řekl včera hlavní vyjednavač Bruselu pro brexit Michel Barnier. Uvedl při tom trojici možných opodstatnění: uspořádání nového referenda o brexitu, vyvolání předčasných voleb a přezkoumání politické deklarace nastiňující vztahy EU s Británií po jejím odchodu. Zároveň varoval, že ani při výrazném prodloužení lhůty by nebylo možné přepracovat stávající dohodu o rozluce s EU.

Podle Barniera existují po pondělním neúspěchu alternativních brexitových plánů v dolní komoře britského parlamentu tři možné scénáře. Británie stále může přijmout dohodu vyjednanou vládou premiérky Mayové, která je podle něj »jedinou cestou« ke spořádanému odchodu. Zbývajícími možnostmi jsou brexit bez dohody a výrazný odklad vystoupení z Unie.

Naštvaný Macron

Mayová mezitím včera opět zamířila k dalším jednáním právě do Bruselu a francouzský prezident Emmanuel Macron přijal v Paříži irského premiéra Leo Varadkara. Evropská unie ani podle Macrona nemůže být trvale rukojmím politické krize ve Spojeném království. Zároveň podle agentury AFP vyzval, aby Británie konečně přišla s nějakým plánem, nebo ji na konci příštího týdne čeká odchod z EU bez dohody…

