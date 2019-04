Jak to bude dál?

Máme to poslední dobou nějak zamotané. Moje babička říkala: »Děvče, když máme chleba, brambory, mléko a kousek másla, tak nějak přežijem.« Asi by se divila, kolik tyto základní potraviny stojí. Brambory jsou nyní pouze z dovozu a ke všemu dražší než jižní ovoce. Máslo také vyšplhalo cenově nahoru a totéž chleba.

Jíst se musí a lidé tak sahají čím dál víc do kapsy. Konstatování, že i dražší potraviny jsou prodejné, je poněkud neadekvátní, vzhledem k příjmům občanů. Dál bude pokračovat patrně i dvojí kvalita potravin. To opravdu není radostná bilance. Také další kuřecí maso z Polska obsahovalo salmonelu. Věřme, že půl tuny kuřecích řízků nezpůsobí po tepelné úpravě lidem obtíže, skončilo totiž ve stravovacích zařízeních. KSČM se snaží tyto problémy řešit. Věřím, že s vaší pomocí se to podaří.

Miloslava Vostrá, poslankyně a předsedkyně Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR