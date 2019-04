Ústecký kraj ocenil učitele

Monika Kynclová, ředitelka Základní školy Most v Chanově, převzala na mosteckém magistrátu z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) Medaili hejtmana Ústeckého kraje, pamětní list a pozornost ve formě českého granátu.

V chanovské škole je na 179 žáků 16 učitelek. »Kdybych okolo sebe neměla tak skvělý tým lidí, co mám, sama bych to rozhodně nezvládla,« děkovala učitelkám a dalším pracovníkům školy. Tu nedávno navštívil také hejtman Bubeníček společně s členy výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. »Když jsem poslouchal poutavé povídání paní ředitelky o tom, co všechno pro děti dělá, že k dětem musí přistupovat jinak než učitelky v jiných mosteckých školách, rozhodl jsem se pro udělení medaile,« uvedl důvod ocenění Bubeníček s přáním, aby ředitelce chuť do práce ještě nějaký rok vydržela.

Hejtman Oldřich Bubeníček.

Ocenění získala Kynclová po právu. V chanovské škole působí 33 let, od roku 2005 pak ve funkci ředitelky. Snaží se o zlepšení podmínek v tamní lokalitě a přístupu ke vzdělávání sociálně slabších obyvatel. »Není za mnou vidět tolik práce, že by naše děti měly středoškolské vzdělání. Podaří se nám vypiplat tak jedno, dvě děti za pár let, které něčeho v budoucnu dosáhnou. Musíme se zkrátka radovat z maličkostí,« řekla skromně Kynclová.

Kromě učení také získává pro školu a žáky finanční prostředky skrze dotační a nadační programy a fondy. Především na podporu integrace romské komunity, programy prevence rizikového chování, podporu mimoškolních aktivit. Spolupracuje s Domem romské kultury, s občanským sdružením Aver Roma, Městskou policií Most a oblastní Charitou v Mostě.

Další ocenění

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje převzali ocenění nominovaní na Cenu náměstka za významný přínos ve školství. Ceny předal náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd (SPO-SPD) spolu s předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmilou Krastenicsovou (KSČM).

Úvod před samotným předáváním zpříjemnil flétnový kvartet ze ZUŠ Evy Randové, pod vedením Stanislavy Viznerové. Cena náměstka za významný přínos ve školství se letos udělovala podruhé na základě nominací ředitelů, pedagogů i široké veřejnosti. »Je mi ctí, že mohu už podruhé ocenit výjimečné pracovníky z oblasti školství. Sám pocházím z řad pedagogů, kdy jako bývalý ředitel školy vím, jak je tato práce náročná a obětavá,« řekl Šmíd, který zároveň oceněným poděkoval za jejich kvalitní práci.

V kategorii Mateřské školy byla oceněna ředitelka MŠ Lubenec Stanislava Peterková, v kategorii Základní školy učitelka ZŠ Klášterec nad Ohří Jana Vlastníková, ředitelka ZŠ Dubí 2 Soňa Kosová, učitel ZŠ a MŠ Březno Pavel Nobst, učitel ZŠ T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice David Turek, v kategorii Střední školy učitel SOŠ stavební a strojní Teplice Petr Saidl, učitelka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické Ústí nad Labem Eva Rohanová a učitelka VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most Jaroslava Arnoštová, v kategorii Školská zařízení pedagogická pracovnice DDM a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem Petra Mecelová, ředitelka ZUŠ Louny Jindřiška Riedlová a učitelka klavíru ZUŠ Floriána Leopolda Gassmanna Most Věra Vlková.

(zku)