Assange kritizován

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange opakovaně porušil podmínky azylu na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Řekl to ekvádorský prezident Lenín Moreno.

Prohlásil, že Assange nemá mít přístup k soukromým účtům a telefonům a nesmí zasahovat do politiky jiných zemí. Ekvádorský list El Tiempo s odvoláním na odborníky na mezinárodní politiku napsal, že Assange porušil všechna pravidla mezinárodního práva. Minulý týden zveřejnil na portálu WikiLeaks snímky Morena a jeho rodiny a připojil se údajně ke kampani vedené levicovým exprezidentem Rafaelem Correou, jež má prý Ekvádor destabilizovat. Assange se uchýlil na ambasádu v roce 2012, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chtělo vyslechnout v případu údajného sexuálního útoku. I když Švédsko případ odložilo, obává se Assange zatčení a vydání do USA, kde mu hrozí postih za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu. Na velvyslanectví se dostal díky sympatiím ze strany Correy, který byl prezidentem do roku 2017. Loni Assange uvedl, že nynější vedení Ekvádoru se snaží jeho azyl ukončit a předat ho USA. Chtěl soudně řešit konflikt kolem nových pravidel, jež ekvádorská vláda stanovila pro jeho pobyt na velvyslanectví. Soud však jeho stížnost zamítl.

(ava, čtk)