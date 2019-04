Buteflika odstoupil. Na výzvu armády

Alžírský prezident Abdal Azíz Buteflika v úterý po několikaměsíčních protestech rezignoval. Své rozhodnutí oznámil předsedovi ústavní rady. Alžířané, kteří ještě v úterý demonstrovali za jeho odchod, hned začali jeho krok oslavovat. K okamžité demisi v úterý Butefliku vyzvala armáda.

V pondělí prezident, kvůli němuž Alžířané od února protestovali v ulicích, slíbil, že odstoupí do 28. dubna, kdy skončí jeho mandát. Podle agentury APS však měla armáda pochybnosti, zda byl tento slib hodnověrný a zda ho dodrží. Státní televize přinesla krátké prohlášení, v němž se uvádí, že Buteflika informoval ústavní radu o svém rozhodnutí odejít z funkce. Podle AFP, která citovala státní alžírská média, Buteflika oznámil radě, že skládá funkci. V Alžíru předtím jednalo vedení armády a náčelník generálního štábu Ahmad Káis Sálah pak vyzval prezidenta, aby odstoupil hned. Alžířané pořádají protesty od února, kdy nemocný 82letý Buteflika ohlásil, že hodlá v prezidentských volbách usilovat o pátý mandát.

Prezident Alžírska Abdal Azíz Buteflika. FOTO - wikipedia commons

Není možné ztrácet čas

Jeho rozhodnutí odejít okamžitě změnilo náladu v centru metropole, kde davy zejména mladých lidí slavily s alžírskými vlajkami v rukou. Radost dávaly najevo i desítky řidičů v troubících vozech ozdobených alžírskými symboly. Buteflika by podle Sálaha měl být prohlášen nezpůsobilým zastávat úřad. Řekl také, že stojí na straně Alžířanů a že není možné dále ztrácet čas. Alžírská ústava umožňuje prohlásit hlavu státu v případě nemoci za neschopnou vykonávat úřad. Prezidentský úřad pak připadne předsedovi horní komory parlamentu, ale do 90 dní se musí konat volby.

Demise nestačí

Buteflika kvůli protestům nejprve odložil volby, naplánované na 18. dubna, pak se snažil Alžířany zklidnit slibem, že v těch příštích už kandidovat nebude, v pondělí pak slíbil, že odstoupí do konce měsíce… Vůdci demonstrantů a opozice jsou ale názoru, že to není dost a že to neplní přání občanů změnit poměry ve vedení státu zásadním způsobem a skoncovat s tajnůstkářskou mocenskou strukturou.

(ava, čtk)