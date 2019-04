Kiska založí stranu

Dosluhující slovenský prezident Andrej Kiska oznámil, že založí vlastní politickou stranu. Ve videu zveřejněném na Facebooku uvedl, že jako nadstranická hlava státu poskytne podrobnosti o nové formaci, až mu 17. června skončí pětileté funkční období.

Dosluhující slovenský prezident Andrej Kiska. FOTO - wikipedia commons

»Slovensko chce změnu. Tyto volby jsme vyhráli, nyní musíme vyhrát parlamentní volby, proto založím politickou stranu. Chci spojit slušné a ochotné lidi a změnit naši zemi k lepšímu,« prohlásil Kiska v krátkém spotu se zřejmým poukazem na vítězství Zuzany Čaputové v prezidentských volbách. »Přidejte se, je nás víc,« dodal. Podle informací listu Denník N Kiska už kvůli spolupráci oslovil mj. expremiérku Ivetu Radičovou, opozičního poslance Gábora Grendela, europoslankyni Janu Žitňanskou či ekonoma Marcela Klimeka. Radičová už uvedla, že do žádné strany nevstoupí a nebude kandidovat ani do parlamentu. Spolupráce s prezidentem se podle ní týká programu.

Kiska je podle poslední sondáže nejdůvěryhodnějším politikem na Slovensku. Z průzkumu agentury AKO, jehož výsledky o uplynulém víkendu zveřejnila televize TA3, vyplynulo, že devět procent Slováků by určitě volilo Kiskovu stranu, pokud by ji úřadující hlava státu založila. Prezident původně plánoval, že se z politiky stáhne a podruhé by se tak o post hlavy státu neucházel. Svůj postoj však začal měnit po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tvrdil však, že stranu nezaloží, nebude kandidovat do parlamentu a že ani neuvažuje o funkci premiéra.

Parlamentní volby by se v zemi měly konat na přelomu února a března příštího roku.

(čtk)