Vánoční kapři proplují na náš stůl bez EET

Dobrá zpráva pro rybáře, přímé prodejce vánočních kaprů! Pavel Kováčik se raduje, že sněmovní rozpočtáři dali zelenou jeho návrhu, aby předvánoční prodejci ryb na náměstích, v ulicích měst či na sídlištích nemuseli být zahrnuti pod elektronickou evidenci tržeb.

»Mám radost! Jednak v tom počasí špatně fungují přístroje, jednak papírové účtenky se v mokru také těžko vydávají. A nakonec je to specifická kategorie prodejců, kteří třeba ani nejsou přímými klasickými plátci, či účastníky EET, takže úleva je tu podle mě na místě. Ulehčí jim to práci,« zdůraznil v reakci na jednání sněmovního rozpočtového výboru, který schválil jako jeden z mála jeho pozměňovací návrh. Souhlasilo s ním i ministerstvo financí.

»Spousta malých podnikatelů by byla ráda vyňata ze systému EET. A na druhou stranu je tu zájem ministerstva financí, aby jich v něm bylo co nejvíce, aby výnos z elektronické evidence tržeb byl co nejvyšší. Tady se střetávají dva principy. O tom ještě bude debata ve druhém čtení na plénu Sněmovny, poslanci KSČM ji budou sledovat, na výboru nebylo ještě vyřčeno konečné slovo,« konstatoval člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM).

Člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš.

Co je to zvláštní režim…

Sněmovní rozpočtový výbor podpořil návrh na zvýšení limitu pro možnost evidovat tržby bez připojení k internetu. Nově by tak mohli této možnosti využít podnikatelé, kteří budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 600 000 korun. Původně ministerstvo financí, které tuto změnu podpořilo, navrhovalo 200 tisíc korun.

Tzv. zvláštní režim EET, tedy evidence bez připojení k internetu, je určen pro podnikatele, kteří nejsou plátci DPH a mají nejvýše dva zaměstnance. Ministerstvo financí ani rozpočtový výbor nepodpořily návrh, aby se EET vztahovala jen na plátce DPH, tedy na podnikatele s ročním obratem nad jeden milion korun. Úřad i výbor rovněž odmítly v rámci novely zákona o DPH i zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 1,5 milionu i dva miliony korun, což navrhoval Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Novela zákona rozšiřuje evidenci tržeb na další odvětví, která jí dosud nepodléhala, půjde třeba o služby řemeslníků. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb.

Elektronické knihy ve snížené sazbě

Norma rovněž posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Rozpočtový výbor i ministerstvo financí podpořily návrh na snížení DPH na elektronické knihy a audio knihy z 21 na deset procent. »Zrovnoprávnění tištěných a digitálních knih z hlediska uplatňované sazby DPH považuje ministerstvo financí za žádoucí,« uvedlo ministerstvo v materiálu pro jednání výboru. Úřad odhaduje, že změna sníží příjmy veřejných rozpočtů o zhruba 200 milionů korun ročně.

»Prošel jen tento pozměňovací návrh Věry Kovářové (STAN), který spolupodepisovala i předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Pokud bude Sněmovna ve třetím čtení souhlasit, v nejnižší sazbě by neměly být jen knihy, ale i e-Knihy a audio knihy,« uvedl Dolejš.

Novela k EET, která obsahuje i změny v zákoně o DPH, prošla v prvním čtení v únoru v Poslanecké sněmovně až na osmý pokus. Novelu také při jejím projednávání doprovázely spory mezi opozicí a vládními stranami o potřebnosti a přínosu evidence tržeb. Obě strany avizovaly podrobnou a politickou debatu na plénu dolní komory. Jednání se tedy ještě může protáhnout. Konečné slovo při schválení změn bude mít nakonec pochopitelně Sněmovna.

Výbor dostal k vládní novele o EET 24 pozměňovacích návrhů, z toho 17 návrhů se týkalo EET a sedm DPH. Sněmovní rozpočtáři jich doporučili k přijetí minimum. Pravicová opozice s vládními představami nesouhlasí. Také proto navrhuje zrušení celého zákona o EET, nebo alespoň jeho třetí a čtvrté vlny, která se týká malých podnikatelů a živnostníků. Jejich zástupci však v rozpočtovém výboru konstatovali, že není možné, aby EET zamrzla tam, kde je nyní, věří, že projekt bude platit pro všechny podnikatele.

(ku)