Malá vodní elektrárna Soběnov. Ilustrační foto - wikimedia commons

Zrychlení malých vodních děl

Novela, podle které by mohla malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zachycování vody vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu, získala podporu sněmovního zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí. Nově by pro budování malých vodních děl stačil územní souhlas místo územního rozhodnutí.

Novelu předložili zástupci čtyř poslaneckých klubů – Jiří Birke (ČSSD), Pavel Kováčik (KSČM), Karel Tureček (ANO) a Zdeněk Podal (SPD). Ze strany KSČM jde o plnění dlouhodobé koncepce strany v nakládání s vodou v krajině, zadržování vody v krajině a protipovodňových opatření. »Nejsou na to třeba extrémně vysoké prostředky, ale důležité je podstatně zjednodušit vodoprávní i stavební řízení při obnově, rekonstrukci nebo stavbách malých vodních děl tak, aby celý proces netrval několik let. Tato opatření lze stihnout za pár měsíců a nevelké peníze, proto jsme se rozhodli tuto novelu spolupodat,« řekl našemu listu po předložení návrhu místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik.

Místopředseda zemědělského výboru Sněmovny Pavel Kováčik.

Členové zemědělského výboru podpořili pozměňovací návrh Josefa Kotta (ANO), podle kterého by mohla mít malá vodní díla do dvou hektarů povolovaná v tomto režimu výšku hráze 2,5 metru, nikoliv 1,5 metru, jak novela původně předpokládala. Pokud by výška hráze činila 1,5 metru, tak vodní sloupec u ní by byl podle Kotta maximálně do jednoho metru. Vody by tak nemuselo být dost na využití například na závlahy. S pozměňovacím návrhem nesouhlasili zástupci ministerstva životního prostředí ani ministerstva pro místní rozvoj.

Oba druhy staveb by měly získat výjimku ze stavebního zákona, který uvádí, že územní souhlas je možné vydat jen v případě, pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nově by mělo podle poslaneckého návrhu platit, že stavební úřad vysloví souhlas, pokud bude mít od vodoprávního úřadu kladné stanovisko.

Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko, měla k němu ale výhrady. Pro terénní úpravy by navíc nemělo být nutné ani ohlášení, ani stavební povolení. Nelíbí se jí například dvouhektarový limit pro vodní díla. Považuje ho za předimenzovaný pro zjednodušující postupy. Podle kabinetu by bylo vhodné ho přehodnotit s ohledem na povodňové riziko při případném protržení hráze. Vláda také upozornila na to, že návrh může omezit práva vlastníků vodních děl a držitelů povolení k nakládání s vodami, kteří by byli navrhovanou novelou vyloučeni z účasti na rozhodování o výstavbě těchto vodních děl v rámci řízení o nakládání s vodami.

(jad)