Klaus zůstává v čele školského výboru

Nezařazený poslanec Václav Klaus ml. zůstává v čele sněmovního školského výboru. Jeho členové kandidáta klubu ODS Martina Baxu novým předsedou nezvolili. V tajné volbě dostal šest z 21 hlasů.

Předsednické křeslo školského výboru přitom připadá občanským demokratům podle dohod o rozdělení funkcí v dolní komoře. Podle předsedy ODS Petra Fialy členové výboru tím, že výměnu odmítli, porušili parlamentní zvyklosti a pravidla poměrného rozdělení míst v orgánech Sněmovny. »ODS bere na vědomí tento mocenský krok dalších parlamentních stran a bude na něj při svém dalším postupu v Poslanecké sněmovně adekvátně reagovat,« uvedl na Twitteru. O změnu usiluje ODS poté, co Klause vyloučila ze svých řad. Klaus podle výkonné rady občanských demokratů »svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozoval dobré jméno ODS«.

»Byli jsme přesvědčeni o tom, že ve Sněmovně platí dohody. Výsledek dnešní volby jasně ukazuje, že toto neplatí. Hnutí ANO zjevně nestojí o dodržování dohod,« reagoval na výsledek Baxa. Klause označil za nominanta vládního hnutí.

»Chápu, že pan Baxa ke svým asi 20 placeným veřejným funkcím primátora Plzně, krajského zastupitele, předsedy podvýboru, 20 komisí hlasuje sám pro sebe na předsedu školského výboru, ale těch dalších pět hlasů napříč politickým spektrem, které dostal, mě mrzí,« řekl novinářům Klaus.

Jak volba dopadne, bylo podle člena výboru Iva Pojezného (KSČM) cítit už z rozpravy, kdy mu někteří poslanci vytýkali, že je i plzeňským primátorem a krajským zastupitelem. Pochybovali o tom, zda by Baxa vykonávání funkcí stíhal. »Byla to demokratická volba a drtivá většina členů výboru se rozhodla, že pana Baxu nepodpoří, určitě by mu pomohlo, kdyby se byl předem vzdal ostatních funkcí a kandidoval s čistým štítem,« řekl Pojezný Haló novinám.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek na sociálních sítích uvedl, že z výsledku hlasování vyplývá, že pro Baxu nehlasovala ani Zuzana Majerová Zahradníková (ODS), což podle něj ukazuje na hlubší rozkol v ODS.

Se změnou pravomocí NKÚ musí souhlasit i Senát

Školský výbor projednával také vládní novelu rozšiřující pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Jeho členové se shodli na tom, že úřad by neměl dostat právo prověřovat i veřejné vysoké školy, a z novely je doporučili na návrh Karla Raise (ANO) vyškrtnout. »Veřejné vysoké školy nejsou organizační složky státu, nehospodaří s majetkem, který by státu patřil, a zdroje finančních prostředků vysokých škol nepocházejí výlučně ze zdrojů ČR nebo státního rozpočtu,« zdůvodnil Rais svůj návrh.

Zástupci KSČM ve výboru tento návrh nepodpořili. »Jsme přesvědčeni o tom, že tam, kde jsou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu, by měl mít NKÚ možnost kontroly, zvlášť v současné době, kdy dochází k obrovskému úniku finančních prostředků,« uvedl Pojezný.

Novelou se zabýval také ústavně právní výbor, který její projednávání stejně jako projednávání dvou pirátských předloh o NKÚ přerušil. Poslanci se chtějí pokusit o dohodu se senátory, bez jejichž souhlasu změna, která vyžaduje úpravu Ústavy, nebude moci být přijata.

NKÚ nyní kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může podniknout jen v případě, kdy hospodaří se státním majetkem.

Vláda navrhla, aby úřad mohl vedle hospodaření státu kontrolovat i nakládání s »dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů«, tedy i u územních samosprávných celků. Kontroloři NKÚ by mohli také například do firem s většinovým podílem státu, krajů a obcí, do zdravotních pojišťoven, do veřejných výzkumných institucí a do České národní banky.

